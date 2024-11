Nuccio Caffo, amministratore delegato: «La musica è espressione dello spirito di Vecchio Amaro del Capo Per questo abbiamo scelto di essere partner di eventi musicali importanti»

Estate, tempo di divertimento, di musica e di concerti e in queste occasioni dove il piacere di stare insieme prende anima, il partner ideale diventa Vecchio Amaro del Capo.

L’amaro più amato è infatti, anche il più cantato, come sottolinea Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915: “La musica è espressione dello spirito di Vecchio Amaro del Capo, capace di creare momenti dove socialità e il piacere di stare insieme sono protagonisti, proprio come succede quando ci si incontra ai concerti. Per questo abbiamo scelto di essere partner di eventi musicali importanti”.

Vecchio Amaro del Capo sarà infatti al Roccella Summer Festival 2023 che si terrà a Roccella Ionica dal 2 al 27 agosto. Un evento musicale tra i più importanti della scena estiva nel sud Italia. Otto concerti dove sul palco saliranno artisti del calibro di Articolo 31, Tananai, Fiorella Mannoia e tanti altri grandi della musica italiana.

“Per questa occasione – spiega Fabrizio Gulì Global Chief Marketing Officer di Gruppo Caffo 1915 – in qualità di main sponsor, saremo presenti sugli schermi luminosi con le immagini del nostro spot. Inoltre, ci sarà la possibilità di gustare uno shot ghiacciato di Vecchio Amaro del Capo spillato direttamente dalla nostra chill machine. In questa estate bollente cosa c’è di meglio che concedersi un refreshment con Vecchio Amaro del Capo servito a -20°C da freezer, l’unico modo per apprezzare e godere appieno la sensazione straordinaria del suo gusto inconfondibile al ritmo della migliore musica del momento?”

La musica fa parte del DNA di Vecchio Amaro del Capo che deve la sua popolarità anche al jingle che negli anni è diventato un vero tormentone consegnato alla storia. Oggi, la stessa memorabilità, si appresta a raggiungerla anche il nuovo jingle di Vecchio Amaro del Capo già entrato nella testa degli italiani per il suo ritmo irrefrenabile e contagioso. Tutti ormai conoscono e cantano: «Capo, capo, capo, capo, l’amaro più amato, capolavoro ghiacciato», sulle note composte da N.A.I.P., un artista originale che fonde generi diversi in un match dicotomico che stupisce e rapisce.

La musica unisce il pubblico nel piacere di stare insieme e nelle emozioni, come fa Vecchio Amaro del Capo che sarà presente questa volta insieme a Elisir S.Marzano Borsci, al Color Fest 11 – Amarsi un po’ che si svolgerà in Calabria a Lamezia Terme, dall’11 al 13 agosto. Entrambi Official Drink della manifestazione, capaci di accompagnare il ritmo degli artisti protagonisti delle serate.

E per tutta l’estate, Emporia Gin il gin premium creato con le bacche del raro ginepro fenicio, trattato con doppia distillazione e l’aggiunta di spezie e acqua di quella parte di Mediterraneo che bagna la Calabria e l’antica Distilleria Mangilli famosa per le sue grappe uniche e i prosecchi doc, in collaborazione con Radio Rtl, faranno ballare il pubblico al Turmalin di Lipari. Una partnership che unisce la bellezza dell’isola mediterranea all’esclusività dei brand Caffo, dando vita a momenti esclusivi.