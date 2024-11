Servizio di qualità, apprendimento semplificato, assistenza costante e raggiungimento degli obiettivi. Queste sono le prerogative che caratterizzano la sede eCampus di Rende , la quale crede molto nella centralità della persona come attore protagonista nella società attuale.

Servizio di qualità, apprendimento semplificato, assistenza costante e raggiungimento degli obiettivi. Queste sono le prerogative che caratterizzano la sede eCampus di Rende, la quale crede molto nella centralità della persona come attore protagonista nella società attuale.





Di conseguenza non veste l’abito classico della semplice sede universitaria, ma cerca di assumere le sembianze del sarto che cuce, su misura, il vestito adatto per ogni studente. Nella fattispecie analizza gli studi pregressi e le ambizioni dello studente, ne ascolta le esigenze, i punti di forza, gli anelli deboli e il tempo disponibile da dedicare allo studio. Una volta effettuata un’analisi di tutte le componenti, si procede con la costruzione del percorso più adatto allo studente, il quale lo sentirà subito suo. Tale procedura permette di ridurre al minimo il margine di errore della scelta effettuata e, nello stesso tempo, pone lo studente in un habitat confortevole e adeguato alle sue esigenze.





Per raggiungere un perfetto equilibrio di apprendimento basato sull’affermazione del proprio potenziale, la sede eCampus di Rende si affida a TOL (Tutor OnLine) altamente qualificati e formati sugli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line, i quali coinvolgono lo studente in una esperienza educativa davvero unica ed efficace.





L'offerta formativa dell'Università eCampus, inoltre, è parametrata alle esigenze di mercato ma non dimentica quelle relative agli studenti, i quali, mentre progettano di diventare ingegneri o dirigenti di impresa o psicologi, hanno anche bisogno di appartenenza, di trovarsi cioè a far parte di un contesto socio-economico che li ri-conosca, che li valorizzi, che offra loro delle reali prospettive di crescita professionale e umana.





CONVINTI CHE, NEL PERCORSO DELLA VITA, LE MIGLIORI PERFORMANCE DIPENDANO DA UNA FORMAZIONE MIGLIORE