La stagione estiva non è ancora finita: l'occasione giusta per approfittare della nuova promo “L’Estate Continua” del Riva Restaurant di Falerna

La stagione estiva non è ancora finita ed è l'occasione giusta per approfittare della nuova promo “L’Estate Continua” del Riva Restaurant di Falerna.

Una full experience a 69€ a persona che include:

1) Pranzo composto da un Menù di 3 portate più drink;

2) Ombrellone presso il Rivale Beach Club;

3) Accesso alla piscina vista mare;

4) Intrattenimento con musica live italiana e internazionale.

Il Menù dedicato a questa promo è composto da due portate a scelta tra una selezione di tre antipasti, tre primi e tre secondi, oltre ad una dolce portata di chiusura. Un cocktail dalla drink list d'autore, sarà incluso nel pranzo per esaltare ulteriormente il gusto delle portate di pesce.

La Promo L'Estate Continua porterà gli ospiti alla scoperta del Rivale Beach Club, lo stabilimento balneare del Riva Restaurant, composto da ombrelloni in spiaggia e piscina vista mare. Verrà assegnato agli ospiti, compreso nel prezzo, l'ombrellone in spiaggia con possibilità di accedere in piscina in qualsiasi momento della giornata.

Ad accompagnare il giorno o i giorni di relax che gli ospiti vorranno scegliere di trascorrere al RIva, l'intrattenimento con musica live italiana e internazionale, caratteristica distintiva del posto. Ogni giorno, a pranzo, al tramonto e a cena, cantanti e musicisti si esibiscono dal vivo dalla Riva Sunset Terrace, la terrazza fronte mare del Riva, regalando le emozioni che solo la musica dal vivo può dare.

Questa offerta, abbinata alla continua dedizione del Riva Restaurant & Lounge Bar - garantire il benessere dei propri ospiti - diventa l’opportunità perfetta per rilassarsi al mare, in piscina o entrambi, prima dell’arrivo dell’autunno.