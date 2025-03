L’amministratore delegato Nuccio Caffo: «Darà vita a un nuovo modo di gustare lo spritz sia in Italia che nei mercati internazionali. Lo abbiamo presentato in anteprima al ProWein di Düsseldorf, riscuotendo un notevole successo»

Gruppo Caffo 1915 inaugura la stagione dell’aperitivo con la sua ultima grande novità: Lemonier, il nuovo aperitivo al limone e erbe mediterranee perfetto per lo spritz. Scorze di limoni di Calabria, menta, salvia, basilico e una gradazione alcolica di 14,9 gradi sono alla base della sua ricetta, un mix perfetto che regala freschezza e vivacità, capace di incontrare le tendenze e i gusti delle nuove generazioni e di sorprendere chi è alla ricerca di un tocco inedito per reinventare il proprio spritz.

“Questa novità darà vita a un nuovo modo di gustare lo spritz sia in Italia che nei mercati internazionali. Il gusto rinfrescante di Lemonier Aperitivo Mediterraneo nasce da materie prime di qualità, da una ricetta del passato e da una lavorazione artigianale affinata in quattro generazioni di mastri distillatori”, sottolinea Nuccio Caffo, Amministratore Delegato del Gruppo Caffo 1915. “Lo abbiamo presentato in anteprima al ProWein di Düsseldorf, riscuotendo un notevole successo”, aggiunge.

La storia di Lemonier affonda le sue radici negli anni Settanta del secolo scorso, quando la celebre ditta F.Bisleri & C., famosa in quel periodo in tutto il mondo per il Ferro China Bisleri, lo ideò come base per cocktail. Il prodotto conobbe un grande successo soprattutto nel mercato americano, anche grazie alla collaborazione con William Grant & Sons.

Dal 2020 il marchio Bisleri è entrato a far parte del portafoglio di Gruppo Caffo 1915 che ne ha rilanciato il valore attraverso un’attenta operazione di recupero storico e di innovazione. Oggi Lemonier torna protagonista grazie a Gruppo Caffo 1915 che ne ha rinnovato la ricetta per incontrare i gusti contemporanei, preservandone al tempo stesso l’autenticità.

Lemonier si distingue anche per il packaging moderno ed elegante dai colori vividi e solari, capace di valorizzare il brand e le sue origini mediterranee, invitando il consumatore a scoprire il prodotto. La veste grafica della bottiglia mette in risalto in modo chiaro il carattere mediterraneo dell’aperitivo, la naturalità degli ingredienti e la modalità di consumo.

“Diciamolo subito, Lemonier è il nuovo aperitivo mediterraneo al limone nato per lo spritz. È l’ingrediente ideale per un aperitivo fresco e vivace da gustare in compagnia, un twist innovativo, che accende di giallo il classico spritz esaltandone la naturale aromaticità degli ingredienti”, spiega Giacomo Casoni Responsabile Marketing & Trade Marketing Gruppo Caffo 1915.

Il perfect serve di Lemonier Aperitivo Mediterraneo riprende la ricetta dello spritz come da tradizione italiana: 3 Parti di Prosecco Doc, 2 Parti di Lemonier Aperitivo Mediterraneo,1 Parte di Soda. Lemonier si prepara così a rivoluzionare il rito dell’aperitivo, offrendo un’esperienza sensoriale vivace e raffinata. I suoi aromi delicati si fondono in perfetta armonia, evocando l’autenticità mediterranea con un tocco di innovazione.

Lemonier sarà disponibile alla vendita a partire da aprile e distribuito dalla forza vendita di Gruppo Caffo 1915.