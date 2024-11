Uno strumento versatile per soddisfare esigenze economiche immediate o realizzare progetti a lungo termine. Ecco come orientarsi

Nel complesso mondo finanziario, i prestiti personali rappresentano uno strumento versatile per soddisfare esigenze economiche immediate o realizzare progetti a lungo termine.

In questa mini-guida ti proponiamo una panoramica chiara ed esaustiva su come funzionano, analizzando cosa dovresti sapere prima di prendere una decisione così importante.

Il mondo dei prestiti personali

I prestiti personali costituiscono una soluzione flessibile per ottenere liquidità senza dover fornire una specifica garanzia o vincolare l'importo a un uso specifico. Appartengono alle formule di credito non finalizzato, dal momento che la richiesta non vede al centro uno scopo preciso.

Generalmente la somma viene concessa in base alla situazione finanziaria e creditizia del richiedente. Le rate di rimborso possono essere mensili o a cadenza diversa, a seconda delle esigenze della persona e dell'accordo stipulato.

Per presentare richiesta è necessario avere un’età tra i 18 e i 75 anni ed essere residenti in Italia. Tali caratteristiche influiscono nella definizione del cosiddetto merito creditizio, ovvero sulla capacità del richiedente relativa alla restituzione della somma erogata.

Un aspetto fondamentale da considerare sono i tassi di interesse, in particolare il Tasso Annuo Nominale (TAN), applicato da banche e società per fissare l’importo delle rate su base mensile. Rappresenta, per dirlo in parole semplici, la cifra che l’utente si impegna a sostenere per la restituzione del prestito all’interno del piano di ammortamento.

Il TAN non comprende i costi inerenti le spese accessorie, indicati invece nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), il quale va ad esprimere il costo complessivo del finanziamento.

Cosa dovresti sapere prima di decidere

Prima di richiedere un prestito personale, è essenziale valutare attentamente la propria situazione finanziaria, partendo da un’analisi del budget a disposizione per determinare la somma di denaro di cui si ha effettivamente bisogno.

In questo modo sarà inoltre possibile predisporre un piano di rimborso che risulti sostenibile nel lungo termine.

Consigliamo di confrontare diverse opzioni per quanto riguarda sia i tassi di interesse che le condizioni, verificando attentamente i termini contrattuali, inclusi eventuali costi nascosti o commissioni aggiuntive.

Inoltre, si rivela essenziale comprendere le conseguenze di un eventuale ritardo nei pagamenti e se ci sono misure di rinegoziazione o estensione del prestito in caso di difficoltà o imprevisti.

Le soluzioni disponibili sono diverse, sia presso le filiali delle compagnie creditizie che sul web. Una delle più interessanti è quella messa in campo da Findomestic, realtà tra le più rinomate del settore a livello nazionale.

Attraverso il simulatore digitale è possibile ottenere un prestito in pochi e semplici passaggi. Le condizioni vengono esplicitate con chiarezza e per la firma del contratto non è necessario andare di persona né avere una pec: viene messo a disposizione il sistema della firma digitale.

Le spese accessorie risultano pari a zero ed è possibile cambiare l’importo della rata, una volta effettuati sei mesi di pagamenti regolari, o in alternativa saltarne una quando sono trascorsi 11 mesi dall’ultima richiesta.

Le due opzioni non sono tra loro cumulabili e permettono di realizzare una gestione flessibile del piano di rimborso, in linea con le proprie esigenze non solo nell’immediato ma anche nel lungo periodo.