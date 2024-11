Una lettera per ringraziare il Presidente della Giunta regionale per la concreta opportunità che gli è stata offerta per costruire percorsi virtuosi per ulteriori analoghe e migliori iniziative future

Dal 31 ottobre al 4 novembre si è svolta la missione Calabria/Cina, una missione internazionale finalizzata a promuovere alcune eccellenze dell’enogastronomia regionale sul mercato cinese. Abbiamo seguito e dato visibilità a questa iniziativa sia durante la missione che successivamente, perché avevamo percepito un cambio di passo nell’internazionalizzazione calabrese, un cambio di passo legato alla prospettiva con la quale è stata approcciata sia dal presidente della FINCALABRIA che da Presidente della giunta regionale Mario Oliverio. Bilancio positivo dunque, quello della missione che, lascia ben sperare sulla possibilità che quanto costruito a Pechino in termini di relazioni non rimanga un’isola nel deserto. Nelle intenzioni di FINCALABRA e della Regione Calabria, la tappa di PECHINO, infatti, dovrebbe rappresentare soltanto un primo momento di verifica, condivisione e costruzione progressiva di relazioni e contatti nel quadro della più ampia strategia di internazionalizzazione delle imprese nell'agenda del Presidente della Regione Mario Oliverio. A conferma di questa valutazione, il giudizio che viene dalle imprese che hanno partecipato alla missione un giudizio positivo arricchito anche da proposte e analisi che hanno ritenuto di condividere con il presidente Mario Oliverio al quale hanno indirizzato una missiva, nella quale si chiede un incontro per una valutazione più ampia sulle politiche da attivare per consentire alle aziende calabresi di penetrare nei mercati del mondo. Di seguito la lettera sottoscritta dalle aziende partecipanti alla missione indirizzata al Presidente della Regione: “Al termine della positiva missione imprenditoriale, promossa da Fincalabra e che, dal 31 ottobre al 4 novembre scorsi, ha permesso a 22 aziende agroalimentari calabresi di essere partecipi e protagoniste di una prima ed utile finestra di contatto con l'importante e vasto mercato cinese, nel ringraziarLa per l'opportunità che la Regione Calabria ci ha offerto, abbiamo il piacere di condividere con Lei e con la Giunta Regionale valutazioni e proposte sulle quali ci auguriamo di poter costruire percorsi virtuosi per ulteriori analoghe e migliori iniziative future. Crediamo sia necessario individuare e mettere a disposizione delle imprese della nostra regione sempre più strumenti finanziari finalizzati, anche senza fondo perduto, a sostenere missioni commerciali all'estero, a promuovere e garantire incontri B2B, la partecipazione a fiere con presenze mirate e la conoscenza dei prodotti e le modalità di consumo e somministrazione. C'è bisogno di incentivi per la formazione di figure specializzate (export manager) all'interno delle nostre aziende e per sostenere gli investimenti necessari ad accompagnare il prezioso adattamento di prodotti e processi alle esigenze dei mercati europei ed internazionali. La Calabria ha bisogno, soprattutto, di avamposti all'estero (sull'esempio di quanto già fatto da altri Paesi) per la promozione del proprio brand territoriale nell'ambito del più generale concetto di Made in Italy nel mondo. L'obiettivo comune e prioritario è quello di costruire, attraverso l'implementazione progressiva di una strategia di posizionamento dell'identità agroalimentare nei mercati, l'emersione e l'appeal di un ben identificabile brand territoriale calabrese. Di ciò siamo ancor più convinti alla luce della interessante esperienza appena conclusasi a PECHINO e di quanto emerso nei diversi e proficui incontri B2B con buyer ed importatori e con i vertici dell'Istituto del Commercio per l'Estero nella capitale cinese. Persuasi di poter approfondire con Lei, attraverso modalità e tempi che Ella riterrà più opportuni, quanto condiviso in occasione ed al termine di questa iniziativa, cogliamo l'occasione per ringraziarLa dell'attenzione augurandole buon lavoro.”





LE AZIENDE PARTECIPANTI



Fortunato AMARELLI – AMARELLI, Rossano (Cs); Gaetano AIELLO - AIELLO CAFFÈ, Rende (Cs); Arturo CRISPINO – CALABRIA FOOD, Mangone (Cs); Raffaele BRANCA – CAMPOVERDE, Castrovillari (Cs); Domenico CAPELLUPO –SALPA SrL di Capellupo C. & C., Petronà (Cz); Mariangela COSTANTINO, Consorzio olio DOP Lamezia, Lamezia Terme (Cz); Pier Mario FRANZESE – Azienda agricola FRANZESE, Villapiana (Cs); Antonio MALLAMACE – GRECO CAFFÈ, Acri (Cs); Domenico PENNA – IL TARTUFO DI PENNA, Pizzo (Vv); Buonaventura e Davide MARANO – Fichi MARANO, Amantea (Cs); Antonino e Giuseppina ANASTASI – MEDITERRANEA FOODS, Rizziconi (Rc); Vito SENATORE – SENATORE VINI, Cirò Marina (Kr); Alessandro SITÀ - OLIO SITA, Agnana Calabra (RC)



A partire da mercoledì 16 novembre, sul canale 19 di LaC, nel contesto della rubrica televisiva de “L’Inviato speciale, alle ore 20:45 e in replica alle 23:00 andra’ in onda in tre puntate il reportage giornalistico della missione Calabria/Cina