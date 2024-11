L'ad Nuccio Caffo: «Lo ringraziamo per aver scelto come ingrediente la nostra Red Hot Edition e ci congratuliamo con lui per l’iniziativa di omaggiare un grande cantante che ci ha rappresentati nel mondo»

Rimarranno eterne le sue canzoni e indimenticabile sarà l’esortazione in note ad essere un italiano vero. Toto Cutugno ci ha lasciato qualche giorno fa e per omaggiare la sua memoria Ettore Diana, il barman campione mondiale Iba Pechino 2012 oggi consulente e scrittore con all’attivo otto pubblicazioni e un libro in preparazione, ha creato un cocktail chiamato, neanche a dirlo, "L’Italiano" dedicato proprio al grande Toto che vede come ingrediente principale Vecchio Amaro del Capo - Red Hot Edition.

«Vogliamo ringraziare Ettore Diana per aver scelto come ingrediente per il suo cocktail inedito, la nostra Red Hot Edition, la versione piccante di Vecchio Amaro del Capo. E ci congratuliamo con lui per l’iniziativa di omaggiare un grande cantante italiano che ha rappresentato l’italianità nel mondo e l’ha saputa raccontare nelle sue poetiche canzoni», commenta Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Il cocktail dal gusto inedito, oltre alla gradevole piccantezza di Amaro del Capo Red Hot Edition comprende altri ingredienti inaspettati che armonizzano e soddisfano il palato e anche la vista. Infatti, "L’Italiano" è realizzato con una tecnica di stratificazione che crea il tricolore italiano.

Racconta Ettore Diana che ha avuto il piacere di conoscere personalmente Toto Cutugno: «L’ho incontrato molti anni fa in un hotel dove stavo lavorando. Gli ho fatto provare il mio specialissimo drink a base di espresso e Toto è rimasto davvero impressionato facendomi molti complimenti. Era una persona gentile e raffinata, un vero poeta della musica e un amante del buon bere. Mi ha fatto sentire in cima al mondo con tutti quei ringraziamenti».

Alla notizia della sua scomparsa, Ettore Diana stava lavorando al Central Bar ’80 a Santa Teresa di Gallura: «Con il beneplacito della proprietà abbiamo organizzato una serata per celebrare Toto Cutugno con questo incredibile drink che è stato molto apprezzato. Una serata indimenticabile dove tutti cantavano "L’Italiano" mentre lo bevevano». Un successo, il signature cocktail di Diana, che presto sarà immortalato nella riedizione del suo libro: "Seduto in quel caffè".

Prosegue il barman campione mondiale: «Ho scelto tutti ingredienti che avessero personalità come Vecchio Amaro del Capo - Red Hot Edition, un prodotto unico che, come professionista veterano del settore, apprezzo e utilizzo spesso nelle mie preparazioni. È infatti perfetto usato in mixology e ho quindi deciso di utilizzarlo anche per "L’Italiano", un drink forte, deciso come deve essere un italiano vero».

La ricetta

Crustare il bordo del bicchiere con Vecchio Amaro del Capo - Red Hot Edition e polvere di caffè. Versare direttamente nel bicchiere con l’uso di un cucchiaino:

3 cl di crema cacao

2 gocce di sciroppo di menta

4 cl di Vecchio Amaro del Capo - Red Hot Edition

In uno shaker con un po' di ghiaccio, mettere:

un espresso

1 cl di liquore alla nocciola

2 cl di liquore all'amaretto

Shakerare e poi versare nel bicchiere con l’aiuto di un cucchiaino.

E per finire, aggiungere uno strato di panna semi montata con un cucchiaino di Tisana Ricola alle 13 erbe.