Il miglior semifreddo incontra l’amaro più amato dagli italiani. Gruppo Caffo 1915 e Bindi, storica azienda leader nella produzione di dessert di alta pasticceria per la ristorazione e il settore Ho.Re.Ca, presentano una novità assoluta: il primo semifreddo all’amaro preparato con un cuore di crema al Vecchio Amaro del Capo, una specialità unica, pronta a conquistare gli appassionati dell’amaro e i cultori dei dessert di alta qualità.

La presentazione ufficiale del semifreddo al Vecchio Amaro del Capo si è tenuta al Sigep 2025, l’edizione appena conclusa della fiera di riferimento per il settore della gelateria, pasticceria e ristorazione. Questo nuovissimo prodotto si compone di una deliziosa crema semifredda e di un cuore liquido al Vecchio Amaro del Capo, completata da una irresistibile decorazione di crumble al burro. Un dessert, pronto servizio, pensato per diventare il protagonista del fine pasto, anche nella variante affogata all’amaro, per un’esperienza di gusto unica e sorprendente.

Frutto di un co-branding iconico, il nuovo prodotto è l'unione tra due marchi storici leader della ristorazione che condividono gli stessi clienti, che si sono uniti per realizzare il dessert perfetto come afferma Nuccio Caffo Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915: «Siamo contenti per l’avvio di questa nuova collaborazione con Bindi, un’azienda che, come noi, punta sulla qualità e la valorizzazione delle tradizioni italiane. Il semifreddo è il risultato di un lavoro condiviso e siamo sicuri che i consumatori apprezzeranno questa deliziosa specialità, presto disponibile nei migliori ristoranti, non solo in Italia, ma in gran parte del mondo grazie alla capillare rete distributiva di Bindi».

Allo stesso modo si dichiara soddisfatto Antonio Balestrieri, Brand Manager di Bindi: «La collaborazione con un brand italiano di grande successo anche all’estero come Vecchio Amaro del Capo rappresenta un progetto straordinario in cui, l’eccellenza e la qualità di Bindi si incontrano con la tradizione e l’unicità di Vecchio Amaro del Capo. Il nuovo semifreddo punta a diventare una proposta distintiva e di qualità per il mercato Ho.Re.Ca e siamo certi che il successo sarà condiviso a livello nazionale e internazionale».

La partnership ha avuto inizio in occasione della passata edizione di Sigep, la manifestazione che nel 2024 ha visto la presentazione in anteprima assoluta di Mastro Borsci, il nuovissimo ramo d’eccellenza di Gruppo Caffo 1915 dedicato al mondo della pasticceria professionale. Mastro Borsci si distingue per la creazione di semilavorati e aromi naturali per pasticceria, gelateria, elevando l’esperienza dolciaria con prodotti unici e irripetibili ispirati ai profumi e ai sapori dei celebri liquori del Gruppo tra i quali, l’amatissimo Vecchio Amaro del Capo.

«L'idea è nata lo scorso anno, quando il team Marketing e Ricerca e Sviluppo di Bindi ha assaggiato la nostra crema Mastro Borsci al gusto Vecchio Amaro del Capo. Da lì, è iniziata la collaborazione che ha portato allo sviluppo del semifreddo Bindi con il nostro prodotto. L’ho assaggiato ed è davvero eccezionale, molto buono. È una novità che si presenta in modo elegante e con un sapore straordinario, pensata per il settore della ristorazione, dove siamo leader nel nostro segmento», racconta Noè Alquati Direttore Vendite di Gruppo Caffo 1915.

Il nuovo semifreddo al Vecchio Amaro del Capo di Bindi rappresenta il primo dessert con un cuore di amaro, un’innovazione unica che unisce tradizione e creatività. Questa specialità segna l’inizio di un percorso che punta a ridefinire il concetto di dessert di fine pasto, portando un tocco di originalità e raffinatezza sulle tavole di tutto il mondo. È una promessa di qualità che testimonia l’impegno di Gruppo Caffo 1915 e Bindi Maestri del Dessert nell’essere protagonisti del settore Ho.Re.Ca. a livello internazionale, proponendo prodotti che elevano l’esperienza culinaria e rendono l’offerta del locale creativa e distintiva.