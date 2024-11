Il Riva Restaurant di Falerna Marina, riconosciuto come pioniere per l’introduzione del concept di musica live, abbinato all’esperienza food&beverage durante tutto il giorno, presenta oggi l’Academy di formazione interna dedicata all’espressione artistica.

Un'iniziativa, indirizzata agli artisti interni e ai collaboratori di ogni dipartimento aziendale, atta a favorire le passioni artistiche e il talento creativo, indipendentemente dalla mansione svolta. L'obiettivo principale dell’Academy è promuovere la condivisione e permettere a ciascuno di esprimere sé stesso appieno, facendo sentire ogni membro del team valorizzato come professionista. Un approccio che, non solo favorisce la crescita personale e professionale dei collaboratori, ma permette loro di sentirsi parte di una realtà che basa il suo sviluppo sul valore delle risorse umane.

Del resto, l’attenzione della struttura di Falerna Marina verso il benessere degli ospiti e delle risorse è un messaggio che emerge facilmente vivendo l’Esperienza di una giornata tipo, all’interno della location. Parte integrante di questa esperienza è l’intrattenimento.

Il Riva si è distinto, già dai suoi albori nel 2018, per l’attenzione verso la musica dal vivo, in un contesto in cui non era ancora possibile vivere un’esperienza immersiva tra musica e ristorazione, tutto l’anno. Si è, così affermato, passo dopo passo, per l’offerta di un’esperienza a 360° in cui l’intrattenimento si evolve di continuo e regala agli ospiti un’emozione sempre diversa, adattata al momento specifico della giornata: già nell’estate del 2020 infatti, era possibile assistere agli show esterni con vista tramonto grazie al primo palcoscenico sul mare, installato per far vivere agli ospiti l’emozionante combinazione di musica e golden hour, in una terrazza dedicata.

L’approccio innovativo del Riva Restaurant ha previsto l’aggiunta di un’esclusiva del territorio calabrese, nell’estate 2023: il Maximum, una passerella sul mare, in cui gli artisti si esibiscono durante gli show, direttamente di fronte agli ospiti, rendendoli i veri protagonisti dello spettacolo e creando un’atmosfera ancora più coinvolgente.

Oggi è possibile vivere un’esperienza senza interruzioni, con musica live sempre presente in ogni momento della giornata e spettacoli che coinvolgono cantanti, ballerini, attori, performer e acrobati, il tutto grazie anche all’orario di aperura continuo da pranzo fino a seconda serata.

L’introduzione dell’Academy offrirà la possibilità di assistere a show dalle performance artistiche innovative, dalle arti circense, alle esibizioni di danza combinate con ritmi acustici, soft e più energici, ideati direttamente dal team interno ed esclusivi della struttura.

Grazie a questa visione, il Riva Restaurant eleva lo standard d’intrattenimento nel mondo della ristorazione territoriale, creando un ambiente attento ad ogni dettaglio dell’esperienza degli ospiti, da quella culinaria, al divertimento, da una drink list d’autore, all’antico rito del sabrage.

Al riguardo, il fondatore della struttura Roberto Gallo ha dichiarato: «L’introduzione dell’Academy è un’iniziativa di alto valore per noi, nata per supportare l’espressione artistica dei nostri collaboratori, consentendo loro di esprimere il loro potenziale e sentirsi parte di una famiglia. Il futuro potrebbe portare anche il team ad essere parte integrante degli spettacoli, accentuando anche l’interesse verso l’intrattenimento esclusivo, pilastro distintivo della nostra offerta. Innovare continuamente portando in scena qualcosa di unico per gli ospiti per noi è una priorità».