Gruppo Caffo 1915 rende il Natale ancora più buono con le sue specialità dolciarie come i panettoni artigianali di Casa Caffo. Preparati con lievito madre, 48 ore di lievitazione lenta e tre fasi di impasto, il loro interno è farcito con finissima crema pasticcera fresca cotta fino a quando l'alcol evapora lasciando la piacevolezza delle note aromatiche di Vecchio Amaro del Capo o di Elisir Borsci S. Marzano.

I panettoni Caffo

I panettoni artigianali

Il panettone Vecchio Amaro del Capo nasce dall’amaro amato per le sue botaniche tra cui gli agrumi che si trovano anche nell’impasto in forma di canditi di cedro e arancia per un piacere unico, mentre squisite gocce di cioccolato fondente arricchiscono il panettone Elisir Borsci S.Marzano, abbinandosi perfettamente alla farcitura.

Due proposte per rendere il Natale ancora più festoso e il meglio è godere del piacere di entrambe le specialità disponibili in formato da 900 grammi che si trasformano in un ricco e prezioso dono nella confezione Luxury Pack da 1200 grammi con scatola regalo finemente rifinita.

Le specialità Caffo

I bon bon

Le golosità di Casa Caffo propongono anche deliziosi bon bon fatti con le migliori materie prime naturali utilizzate per la finissima ganache che ne fanno prodotti di altissima cioccolateria come i bon Borsci ripieni all’Elisir Borsci San Marzano, le praline al Vecchio Amaro del Capo, alla Grappa Mangilli Barrique, al gusto unico di Red Hot Edition Vecchio Amaro del Capo, al Limoncino di Portofino firmato S. Maria al Monte e le ultime novità con ripieno al liquore CafCaffè. Trattandosi di specialità artigianali sono disponibili in vendita nelle migliori pasticcerie, empori di dolci e nei negozi dedicati alle specialità gastronomiche e sullo shop on line www.caffo.store.