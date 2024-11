L'associazione CreativaMente annuncia: «Sono finalmente disponibili i biglietti per partecipare all’edizione 2023 che segna il grande ritorno di Note di Fuoco, l’evento pirotecnico, musicale ed artistico che finalmente accenderà di nuovo la costiera alto-tirrenica cosentina». Tra le tante importanti novità, la prima è certamente la partnership con la piattaforma di vendita online TicketOne, dove sono già disponibili i biglietti per le singole serate, ma soprattutto abbonamenti o mini abbonamenti per i pacchetti da due, tre o quattro serate.

Si parte da 8€ a biglietto per gli acquisti delle singole serate, per poi scendere a 6€ ad ingresso con il pacchetto da due serate, fino all’abbonamento all- inclusive comprendente tutte le quattro serate del festival a 5€ ognuna, un prezzo praticamente simbolico in considerazione della ricchissima offerta artistica e di intrattenimento in programma. I biglietti acquistabili già da ora su ticketone.it (o di rimando dal sito di NdF www.notedifuoco.it nella sezione Biglietti e Abbonamenti) permetteranno infatti di prendere parte alla magia dei fuochi artificiali che incendieranno questo tratto di Mar Tirreno danzando a suono di musica, grazie alla maestria e all’arte dei più grandi artisti della pirotecnica nazionali ma non solo.

Ad aprire le danze di fuochi nella serata inaugurale di giovedì 27 luglio sarà lo spettacolo al tramonto offerto da Birra Cala, Main Sponsor di NdF, azienda del territorio che ha voluto raccontare così la scelta e il desiderio di sposare il progetto Note Di Fuoco, guidati dal medesimo legame, amore e desiderio di riscatto per questa regione: «Birra Cala è un’azienda locale, una realtà nata da poco più di un anno che è riuscita in poco tempo a distinguersi grazie ad una visione improntata alla ricerca dell’eccellenza e della valorizzazione territoriale.

In Note di fuoco abbiamo riconosciuto la nostra stessa visione, un festival che grazie all’ampia offerta di programmazione è riuscito a raccogliere in un unico evento un intrattenimento a 360 gradi dando visibilità e lustro al nostro territorio a livello internazionale. Il nostro è un progetto di crescita, che vuole affermarsi come birra artigianale calabrese per antonomasia e il nostro claim “carattere calabro” racconta di quanto sia forte il legame di Birra Cala con il territorio in cui nasce. Promuovere Note di Fuoco per noi è la condivisione di un desiderio comune, quello di offrire una visione di Calabria che vuole e sa distinguersi, soprattutto grazie a chi si mette in gioco in prima persona per valorizzarla al meglio».

Per ogni sera coinvolta, sono in calendario spettacoli e performance suggestivi ed emozionanti, che vedranno il coinvolgimento anche di partner internazionali, come la ditta Luminomac, messicana, che curerà le performance pirotecniche del venerdì e del sabato sera. NdF è intrattenimento puro e a tutto tondo, e per questo ogni giornata partirà già dal tardo pomeriggio con l’apertura degli stand espositivi sul lungomare dove si potrà assistere ad esibizioni live e performance artistiche itineranti, mentre l’area del mercato ospiterà i truck per lo street food, i dj set e gli spettacoli musicali dal vivo già a partire dall’ora dell’aperitivo; la location dell’anfiteatro ospiterà invece l’area Comics&Games, dove gli appassionati troveranno escape room, cosplayer e la possibilità di sfidarsi in giochi e tornei di realtà virtuale e aumentata.

NdF gode anche dell'appoggio e il sostegno di altri partner locali quali Gal Riviera dei Cedri, nel cui Village si potranno degustare prodotti e gusti delle eccellenze calabresi, Vintage Paninari per uno street food tutto nuove all'interno della manifestazione, l'associazione Borghi della Sapienza e ancora l'associazione Amici della Montagna, che curerà i trekking urbani e le escursioni presso il rifugio Belvedere e che da anni condivide il progetto di Creativamente di promuovere e far scoprire le ricchezze di questo territorio.