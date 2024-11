In anticipo sui competitor, Gruppo Caffo 1915 lancia i primi cocktail Ready to Serve (Rts) a base di amaro. Con il debutto dei nuovi prodotti in lattina Capo Arrabbiato Spritz e Capo Tonic, Vecchio Amaro del Capo diventa il primo amaro a posizionarsi nel crescente mercato dei cocktail premiscelati pronti da servire.

«Siamo i primi. Vecchio Amaro del Capo è infatti il primo amaro che entra nel segmento Ready to Serve – dichiara Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915 - Abbiamo scelto di espandere la nostra offerta nel mercato dei Rts perché è una delle categorie più promettenti del settore alcolico. Un mercato attualmente in forte crescita che ci trova preparati alla sfida. Infatti, l’idea di proporre drink pronti da gustare noi l’abbiamo avuta già 25 anni fa, quando, nel lontano 1999, avevamo sperimentato un cocktail in bottiglia a base di Vecchio Amaro del Capo che si chiamava Capo’s drink. Ma la versione Ready to Drink di allora era troppo in anticipo sui tempi. Oggi, grazie all'evoluzione del mercato e ai nuovi trend, siamo pronti a lanciare la nostra proposta di cocktail pronti da servire».

I Ready to Serve rappresentano una tendenza per i consumatori che possono gustare cocktail già pronti, solitamente presentati in lattina, senza bisogno di ulteriori preparazioni: basta versarli nel bicchiere, aggiungere del ghiaccio e decorazione a piacere. Un segmento che sta guadagnando grande popolarità come dimostrano gli ultimi dati (Fonte: Circana, CanaleModerno + C&C+ Ingrosso. Anno 2023, variazione su AP) che registrano un aumento del 46% con un volume complessivo di 2,9 milioni di litri. Parallelamente, il valore delle vendite segna un incremento ancora più marcato del 67%, arrivando a 19,2 milioni di euro.

Questi risultati evidenziano il forte potenziale e la crescente domanda dei consumatori per soluzioni pronte da servire, dimostrando di essere un'opportunità significativa nei diversi canali di distribuzione.

Drink pronti da servire

Spiega Fabrizio Gulì Global Chief Marketing Officer di Gruppo Caffo 1915: «Vecchio Amaro del Capo è il primo e unico amaro disponibile nella versione Ready to Serve, un'innovazione assoluta. Non esistono altri prodotti simili nel mercato RTS, rendendo i nostri cocktail in lattina una novità assoluta per i consumatori. C’è da dire poi che i drink pronti da servire stanno riscuotendo un enorme successo anche all'estero. Sfruttando questa tendenza, puntiamo a diffondere l'uso del nostro amaro nei cocktail anche fuori dall’Italia dove i nostri Rts saranno presto distribuiti».

Prosegue Nuccio Caffo: «Intanto, in Italia, abbiamo anticipato il lancio con un test di poche settimane, limitato al sud Italia. Già da settembre, il progetto partirà in maniera strutturata per valutare la risposta del mercato su scala più ampia che fornirà dati importanti per strutturare un piano industriale a lungo termine. I primi riscontri sono positivi oltre ogni aspettativa e ci spingono a proseguire con celerità».

Il lancio

In attesa di un lancio completo nei canali gdo e retail, che avverrà a breve, l’azienda sta monitorando attentamente il mercato e raccogliendo feedback anche attraverso i canali social. Gli utenti più attenti hanno già intercettato la novità, dimostrando grande interesse e attesa. «Sul nostro Caffo.store, il prodotto è disponibile da qualche giorno e gli ordini sono già numerosi. Chi ama i nostri cocktail apprezzerà la possibilità di averli a casa e gustarli con il semplice gesto di aprire una lattina«, afferma Nuccio Caffo.

I nuovi cocktail, disponibili nelle varianti Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz, combinano la qualità e l'autenticità del Vecchio Amaro del Capo con ingredienti freschi e sapori unici. Capo Tonic offre una freschezza frizzante con il suo mix di Vecchio Amaro del Capo, succo di lime e limoni calabresi e acqua tonica, creando un gusto agrumato e dissetante. Ideale da servire ben freddo in un calice riempito di ghiaccio, può essere guarnito con una fettina di lime o limone per esaltarne le note aromatiche.

Capo Arrabbiato Spritz propone un'esperienza gustativa vivace e speziata, unendo Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition con vino bianco e soda. Questo cocktail è perfetto per chi cerca una combinazione spicy e rinfrescante. Va servito freddo, in un bicchiere riempito di ghiaccio con una fettina di limone e decorato con peperoncino fresco per un tocco finale sorprendente.

Vecchio Amaro del Capo continua a innovare, portando la tradizione italiana e la qualità artigianale dei suoi più famosi cocktail direttamente nelle case dei consumatori, per un brindisi all'insegna del gusto e della praticità.