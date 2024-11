G.B. Spadafora oggi è, finalmente, pronta per affrontare la sfida dei mercati esteri. In un’ottica di crescita, infatti, a gennaio ci sarà l’inaugurazione di uno spazio a Milano (in via della Spiga, 2) che vuole essere struttura per gestire lo sviluppo internazionale ma al contempo “salotto milanese” dove raccontare il concetto di lifestyle visto da Spadafora. Questo il pensiero di Peppe Spadafora, oggi alla guida del marchio orafo di San Giovanni in Fiore, brand che è elemento fondante della storia dell’oreficeria italiana. Azienda con una tradizione profonda, che risale, addirittura, al ’700 e che da allora è rimasta “cosa di famiglia”.

G.B. Spadafora, del resto, nel corso dei secoli, intercettando le reali esigenze del pubblico, è diventato un vero punto di riferimento per tutta la regione, grazie ad una manifattura straordinaria che ha conquistato tutta la nazione per poi puntare ai mercati internazionali.