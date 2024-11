Impegno, dedizione, tradizione, ricerca, territorio, materie prime e tanta passione, solo così si può essere campioni riconosciuti con prodotti che le giurie dei concorsi premiano. E la lunga lista dei riconoscimenti ottenuti partecipando a competizioni, sia nazionali sia internazionali, è la dimostrazione che la qualità vince, sempre.

Si è conclusa la cerimonia di premiazione del prestigioso premio ‘Alambicco d’Oro’ organizzato da Anag – Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti, tenutasi rigorosamente online come ormai è di prassi. Ad essere pluripremiate sono entrambe le distillerie appartenenti al Gruppo Caffo 1915: Distilleria F.lli Caffo e Distilleria Mangilli con l’assegnazione a brandy Heritage, una riserva invecchiata dal 1970, della prestigiosa“Medaglia Best Gold” nella categoria brandy e la “Medaglia Silver” a grappa Mitica Riserva Mangilli nella categoria “Grappa Invecchiata”.

Per quanto riguarda il brandy Heritage, il premio è stato ritirato da Paolo Raisa Direttore Generale Gruppo Caffo 1915 in collegamento on line durante la cerimonia che ha visto premiare le aziende migliori della Calabria.Raisa, nel ringraziare la giuria, ha portando i saluti della famiglia Caffo e al quale sono andati,in qualità di rappresentante del gruppo, i complimenti degli organizzatori nella persona della presidente Anag Paola Soldi che ha sottolineato il valore della Distilleria F.lli Caffo, l’unica presente nella regione Calabria. Ha così ringraziato Paolo Raisa: «Ricevere il massimo riconoscimento per il brandy Heritage significa avere la conferma che il nostro lavoro è apprezzato per i suoi standard qualitativi importanti. Ai nostri mastri distillatori della Distilleria F.lli Caffo va il premio e i ringraziamenti per l’impegno nel cercare sempre il meglio. Quella dell’acquavite di vino è una nicchia che va valorizzata: noi ci crediamo fortemente e questo è il risultato».

Durante la cerimonia in collegamento on line con le aziende vincitrici della regione Friuli, la premiata nella categoria “Grappa Invecchiata” è stata grappa Mitica Riserva Mangilli. La medaglia è stata virtualmente consegnata nelle mani di Fabrizio Tacchi, Brand Ambassador di Gruppo Caffo 1915 che nel ringraziare l’organizzazione ha voluto sottolineare come la passione per la distillazione sia l’elemento che contraddistingue tutte le aziende del Gruppo Caffo 1915. In particolare, ha voluto sottolineare le qualità della grappa vincitrice: “Grappa Mitica Riserva Mangilli prodotta nella omonima distilleria in Friuli,è il risultato della selezione di vinacce nere e bianche distillate separatamente e invecchiate lungamente in piccole botti (barrique) per ottenere un prodotto finale eccellente, equilibrato, dalle note morbide e complesse e un tenore alcolico di 50 gradi che rispetta la tradizione locale. Come diciamo noi, cinquanta e non sentirli!”.

Un palmares ricchissimo quello di Gruppo Caffo 1915 che non smette mai di aggiungere nuovi e interessanti successi L’autorevole giuria composta da assaggiatori selezionati, ha conferito il massimo riconoscimento all’alta qualità di brandy Heritage, un’acquavite preziosa che nasce da pregiati vini dell’Italia meridionale, distillata ed invecchiata nel sud Italia, un privilegio che le conferisce setosità, profumo seducente e un gusto speciale che racconta tutto il calore del sole e il carattere forte di chi nasce e invecchia in queste terre. brandy Heritage è il degno rappresentante dell’eredità dei distillatori del secolo scorso che ha visto il brandy italiano emergere come protagonista. Una storia autentica che narra del duro e paziente lavoro di uomini esperti di alambicchi di rame.

Da sud a nord, Gruppo Caffo 1915 annovera tra i suoi prodotti le eccellenze d’Italia, come Grappa Mitica Riserva Mangilli premiata con la medaglia d’argento nella sua categoria. Grappa Mitica Riserva Mangilli è il risultato sorprendente della distillazione di selezionate vinacce friulane di Cabernet, Merlot, Refosco, Pinot Grigio, Sauvignon e Friulano. L’antica e sapiente lavorazione aggiunge pregio al profumo e al gusto di questo autentico tesoro delle distillerie Mangilli. Solo attraverso una grande cura nella lavorazione e l’esperienza di chi pratica l’arte della distillazione da generazioni ottiene questi risultati apprezzati dal pubblico e dai professionisti del settore.

Il Premio Alambicco d’Oro da 37 anni conferisce valore all’unicità di grappe e acquaviti esclusivamente Made in Italy con lo scopo di promuovere e incentivare la cultura e la storia dei distillati italiani, un patrimonio invidiato dal mondo. In questa edizione sono state assegnate 72 medaglie andate ad acquaviti, grappe e brandy in arrivo da tutta Italia con una crescente partecipazione che lascia intendere come il settore distillatorio sia vivo e attivo e si sappia misurare in un sano confronto che porta certamente al miglioramento di ciascuno.

«Vincere è il coronamento di un successo al quale si arriva attraverso il sacrificio, la passione e l’impegno costante. La frequenza con la quale i prodotti Caffo vengono premiati non è altro che il riconoscimento della dedizione che ci guida da oltre cento anni e che ci ha permesso di ottenere questi risultati di cui siamo certamente orgogliosi anche se le soddisfazioni più grandi le riceviamo dalle persone che acquistando i nostri prodotti, rinnovano ogni volta la fiducia e il gradimento verso il nostro lavoro», commenta e conclude Sebastiano Caffo, l’ad del gruppo.