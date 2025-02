Ortensia Imbrogno, fotomodella e brand ambassador calabrese, torna a Milano per celebrare i 25 anni di carriera di Anton Giulio Grande.

Moda, flash e tantissimi consensi nel fashion show di Anton Giulio Grande che trionfa alla Milano Fashion Week 2025 con la collezione Agg on the road!

Ecopelliccia, mini dress e cuissard stivali argento con una grande dose di sensualità… ecco il mood scelto da Ortensia per presidiare l’evento.

Il suo entusiasmo diventa contagioso nella kermesse milanese… diffondendo attivamente attraverso i canali social le novità del fashion system!

«È sempre una grande emozione per me. Amo sempre di più la moda e la bellezza… per me ormai è una mia nuova visione. Anton Giulio Grande è una vera certezza nel mondo della moda».