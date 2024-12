Nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, il 5 dicembre si è svolta l’ultima edizione dei “Le Fonti Awards”, prestigioso evento di gala dedicato al riconoscimento delle eccellenze italiane nei settori delle professioni, della consulenza e delle imprese.

Le Fonti Awards® è uno dei principali riconoscimenti mondiali per l’innovazione e la leadership.

Ortensia Imbrogno con Maison G’Or sono risultati selezionati come finalisti nella seguente categoria: Eccellenza dell'Anno / Innovazione & Leadership - Settore: Consulenza Digitale e Branding

L’azienda Maison G’or è una società di consulenza digitale che opera su scala nazionale. Attraverso un indirizzo strategico e creativo supporta le aziende, gli imprenditori e i manager che vogliono innovarsi e conoscere il mondo digitale.

L'agenzia Maison G’Or ha ottenuto il riconoscimento di carattere internazionale "Le Fonti Awards" nell'ambito “Innovazione & Leadership nel settore consulenza digitale e branding” e potrà così godere di un'esposizione mediatica a livello globale.

Il riconoscimento è stato ritirato dalla giovane digital coach Ortensia Imbrogno ben nota al mondo digitale per la sua esperienza maturata e attività promosse per accompagnare professionisti, aziende o privati nel miglioramento delle proprie competenze digitali, aiutando a sfruttare al meglio le tecnologie e i social media per il marketing e la crescita personale o professionale nel mondo online.

La filosofia di Ortensia Imbrogno è quella tendenzialmente di insegnare l’autosufficienza digitale, in modo che i suoi clienti non dipendano solo da consulenti esterni, ma diventino, in qualche modo in base alle circostanze, autonomi e capaci di gestire la propria immagine e la propria carriera nel mondo online in modo indipendente ma soprattutto consapevole.