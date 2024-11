L’evento è stato un’occasione per celebrare l’eleganza e l’eccellenza della nuova auto tedesca, in una location d'eccezione

Venerdì 27 ottobre si è tenuta al Riva Restaurant la presentazione delle nuove Classe E Berlina e Classe E Station Wagon ad opera di Paradiso Group e Mercedes-Benz Italia.

L’evento è stato un’occasione per celebrare l’eleganza e l’eccellenza della nuova auto tedesca. «La Classe E, con i suoi 75 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nell’automobilismo mondiale», lo sottolinea Fernando Paradiso, CEO di Paradiso Group: «È un evento importante per noi, la presentazione di una vettura che incarna anima e cuore del marchio Mercedes».

La presentazione ufficiale dell’auto si è tenuta nell’area esterna vista mare del Riva di Falerna, successivamente gli ospiti della nota concessionaria calabrese hanno potuto gustare un menù dedicato, ideato per l’occasione dagli chef della cucina contemporanea di pesce della location.

Al riguardo lo stesso Fernando Paradiso ha dichiarato: «Sono soddisfatto di aver scelto il Riva: lo staff e la proprietà sono molto attenti all’accoglienza degli ospiti e nell’essere qui si, ci si sente a casa, con persone gradite, merito di tutto il team che offre sia una bella location, che una proposta Food&Beverage qualitativamente elevata».

All’evento era presente anche Dario Palma, responsabile vendite di Mercedes-Benz Italia, il quale ha affermato durante un’intervista: «Classe E è il cuore del nostro marchio, unisce la sicurezza e l’affidabilità di Mercedes con la sportività e la tecnologia. Dal punto di vista Mercedes-Benz è molto importante che l’eccellenza del nostro prodotto si coniughi con l’eccellenza della rete di vendita e l’eccellenza della location che scegliamo per presentare le nostre vetture. Stasera siamo molto soddisfatti perché queste esigenze si sono incontrate perfettamente».

Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant & Lounge Bar, ha aggiunto «siamo lieti di ospitare la presentazione di una delle del regine Mercedes: la Nuova Classe E. Ci riempie di gioia e ci spinge a fare sempre del nostro meglio per far star bene i nostri ospiti. È anche motivo di orgoglio per noi mostrare, attraverso questi eventi, una Calabria sempre positiva, all’avanguardia e in continua evoluzione 175.

La manifestazione si è conclusa in un'atmosfera di entusiasmo, dimostrando la sinergia tra il marchio Mercedes-Benz e il Gruppo Paradiso, oltre che tra quest’ultimo e il Riva Restaurant & Lounge Bar, il quale si conferma nuovamente location ideale per eventi di tipo culturale e artistico, ma anche sportivo e aziendale.