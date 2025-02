Durante il Carnevale, nell’epoca pre-napoleonica, i Veneziani godevano di un periodo di assoluta spensieratezza, in cui tutte le attività erano sospese e l’unico imperativo era abbandonarsi ai festeggiamenti. Le maschere, consentivano di celare le identità e abbandonarsi alla festa e alla condivisione creando un’atmosfera di libertà e divertimento assoluto. Sarà questo lo spirito del Sabato al Riva Restaurant & Lounge Bar, una giornata ispirata alle Maschere del Carnevale di Venezia.

Gli ospiti avranno l'opportunità di scegliere l’esperienza da vivere, accompagnati dalle performance dal vivo di cantanti e artisti:

A pranzo , in famiglia, in serenità, lasciando che i bambini vivano al meglio il contatto con la natura, mentre si gustano i piatti preferiti dalla Cucina Contemporanea di Pesce.

Nel pomeriggio per un break dolce o salato, abbinato magari da un distillato, per un momento di relax.

Durante l' aperitivo , per godere il tramonto il tramonto sorseggiando un drink, accompagnato da musica dal vivo e DJ set, per un'atmosfera vivace e coinvolgente.

A cena, l'ambiente si trasforma in un momento più intimo e tranquillo, alzando un po' il tono del dopocena.

Per immergersi a pieno nel tema, i partecipanti sono a indossare la loro maschera più bella, nel momento che preferiscono, per entrare pienamente nello spirito del Carnevale veneziano.

Senza dover lasciare la Calabria, gli ospiti potranno sentirsi parte di una delle feste più celebri al mondo, vivendo un’esperienza che unisce tradizione, eleganza e divertimento. Il Sabato Riva sarà l'occasione perfetta per celebrare la convivialità, il buon cibo e il divertimento con le persone più care.

Roberto Gallo ha dichiarato: «Carnevale è molto più di una semplice evenienza: è un'occasione unica per lasciarsi alle spalle la quotidianità, vivere la magia delle maschere e dell’eleganza. Per questo abbiamo deciso di dedicare il Sabato Riva alle Maschere di Venezia, città in cui il carnevale è parte della cultura. Vogliamo offrire ai nostri ospiti un'opportunità per lasciarsi andare, per liberare la propria creatività e per celebrare la bellezza della condivisione».