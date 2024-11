Uno staff di esperti ti aspetta nel centro estetico, per farti vivere un’esperienza di trasformazione straordinaria e per prendersi cura della tua bellezza, attraverso innovativi trattamenti su misura e i migliori prodotti di beauty care

Uno staff di esperti ti aspetta nel centro estetico Phérom, a Lamezia Terme, per farti vivere un’esperienza di trasformazione straordinaria e per prendersi cura della tua bellezza, attraverso innovativi trattamenti su misura e i migliori prodotti di beauty care. Phérom utilizza tecniche non invasive e all'avanguardia, per ottenere risultati concreti in sicurezza.

L’approccio analitico del centro estetico permette, infatti, di strutturare un percorso di benessere completamente personalizzato, per garantire il massimo risultato da ogni trattamento. Il 10 ottobre “Beauty Age Day”, Giornata dedicata alla cura del viso. Prenota per ricevere gratuitamente un check up viso strumentale e saperne di più sul reale stato di salute della tua pelle.

Le beauty specialist di Phérom non solo sapranno consigliarti i trattamenti più adatti, ma saranno a tua disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Questi gli argomenti che verranno trattati: Beauty routine; Stress ossidativo; Sensibilità cutanea; Segni del tempo; Iper-pigmentazione e Integrazione. Accendi la luce sul tuo viso con Phérom e con il tuo bel sorriso”! Per contattarci: Phérom Advanced Beauty - Via dei Bizantini, 58/60 - Lamezia Terme. Recapito telefonico: 345.5403323. Sito internet: www.pherom.it