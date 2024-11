Dieci giorni di dibattiti, test drive e conferenze stampa di testate nazionali e internazionali che si sono conclusi con la presentazione ufficiale della nuova 911 S/T (uno speciale modello puristico per il 60° anniversario della 911). Porsche celebra il compleanno a cifra tonda dell’iconica auto sportiva scegliendo la Calabria e, in particolare, il “Riva Restaurant & Lounge Bar” di Falerna. La location di gran classe a bordo spiaggia della costa tirrenica catanzarese si conferma, dunque, meta ambita anche fuori dai confini nazionali. Giornalisti provenienti da tutto il mondo hanno raggiunto il locale del patron Roberto Gallo, per poter scoprire da vicino il nuovo modello dalla struttura abilmente leggera e con produzione limitata a 1.963 esemplari.

Oliver Hilger: «Due settimane di test-drive in un paesaggio da sogno»

Ai microfoni del nostro network, Oliver Hilger, Spokeperson Porsche 911 & 718, sottolinea il fascino dei luoghi calabresi: «Siamo qui nella meravigliosa Calabria da 14 giorni - dice-, abbiamo avuto media provenienti da tutto il mondo per il test-drive della nuova Porsche 911 S/T che è un modello veramente speciale. Pensate che i nostri ingegneri hanno sviluppato questa auto proprio per adattarla alle caratteristiche strade tortuose calabresi. È la prima volta che scegliamo la vostra regione e ci stiamo trovando benissimo: ne siamo affascinati, il paesaggio è da sogno e il Riva Restaurant offre un’accoglienza impeccabile. Sole, mare, ottimo cibo e sano relax».

Gallo: «Fare impresa in Calabria è possibile»

«Una grande soddisfazione». Così il titolare del Riva, Roberto Gallo. «Un’azienda tanto prestigiosa come Porsche sceglie la mia realtà imprenditoriale per un progetto a cui tiene molto: questo per me rappresenta un motivo di orgoglio, siamo riusciti a conquistare un vasto pubblico, anche al di fuori dei confini regionali e nazionali. Il Riva è diventato punto di riferimento non solo per la ristorazione e per lo splendido mare, ma anche per importanti eventi come questo. Un incentivo in più, dunque, per continuare a lavorare sulla qualità e sulla professionalità. Tanti giovani imprenditori come me vanno via dalla Calabria -conclude Gallo-, ma fare impresa qui è possibile. Io ho scelto di restare e di investire in questa terra (e ne sono felice)».