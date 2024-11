L'iniziativa è concepita come un omaggio alla storia della canzone mondiale, un'opportunità per immergersi nelle diverse epoche che hanno caratterizzato il panorama musicale dai primi del ‘900 fino agli anni odierni

Pensata come un vero e proprio viaggio attraverso i decenni musicali, l’Esperienza inizierà dal pranzo, accompagnato dalle raffinate melodie degli anni ’20, creando un’atmosfera che trasporterà gli ospiti nel fascino degli anni ruggenti e li accompagnerà, poi, fino agli anni ‘60.

Il viaggio nel tempo continuerà con l'aperitivo, durante il quale si verrà trasportati negli anni dei figli dei fiori fino ai mitici '90: un'occasione per rivivere i momenti più iconici della storia della musica, mentre si assapora un cocktail della drink list d’autore del Riva, in compagnia di un sensazionale tramonto.

Per concludere in bellezza, le note coinvolgenti delle canzoni contemporanee accompagneranno gli ospiti durante la cena, i quali potranno godere degli ultimi momenti di festa lasciandosi trasportare dai ritmi delle canzoni attuali.

Ma la musica non sarà l'unica protagonista. La cucina contemporanea di pesce del Riva, farà da compagna ideale al viaggio attraverso i decenni della musica. Ogni portata creerà un’armonia perfetta con le diverse atmosfere musicali, creando un connubio indissolubile tra gusto e melodia. Sarà un'esperienza multisensoriale che permetterà agli ospiti di vivere una giornata all'insegna del relax, del buon cibo e del divertimento.

In merito all’evento, il titolare del Riva Roberto Gallo ha dichiarato: «Il benessere degli ospiti è per noi fondamentale, lo è altrettanto consentire loro di vivere un’esperienza di stacco dalla frenesia quotidiana; per questo motivo cerchiamo di innovarci per garantire sempre una nuova emozione, mantenendo la stessa cura e attenzione al dettaglio di sempre».