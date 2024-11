Sin dalla sua fondazione nel 2001, questa giovane azienda calabrese ha deciso di investire in ricerca e sviluppo per garantire un prodotto di qualità per tutta la famiglia

Qualità, ambiente, sicurezza e benessere: quattro dei perni su cui ruota la produzione di acqua Fontenoce. Sin dalla sua fondazione nel 2001, questa giovane azienda calabrese ha deciso infatti di investire in ricerca e sviluppo per garantire un prodotto di qualità. Oltre a puntare sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane.



Questo impegno è confermato dalla certificazione ISO 9001 sul Sistema di Gestione della Qualità, ottenuta da Fontenoce sin dal 2005. Migliorare il processo produttivo e l’efficienza nell’erogazione del servizio è, pertanto, tra le finalità di questa azienda. Senza però tralasciare il contributo decisivo per la tutela ambientale. Da circa vent’anni, infatti, i passi compiuti da Fontenoce nel percorso eco-sostenibile sono tanti, investendo in modo responsabile sui territori e su chi li abita.



La certificazione ISO 14001, ottenuta già nel 2007 da Fontenoce, parla di un’azienda dedita a seguire con senso etico ed ecologico tutte le fasi del Sistema di Gestione Ambientale per incidere sulla sostenibilità e sulla tutela dell’ambiente.



Su questa spinta, nel 2018, grazie pure alle agevolazioni previste da Industria 4.0, Fontenoce ha avviato una nuova linea produttiva. E i risultati non si sono fatti attendere: la produttività è raddoppiata; i consumi energetici ridotti del 50%; il peso delle bottiglie è sceso di un ulteriore 15% e gli spessori delle confezioni di meno 10%.



Nel 2019 l’ultima, ma non meno importante, la certificazione sulla Sicurezza dei lavoratori ISO 45001 che punta al miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro e della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

Futuro sostenibile e cura per l’ambiente con Fontenoce

Garantire un futuro sostenibile alle generazioni significa impegnarsi quotidianamente. Specie nel processo produttivo con l’ottimizzazione delle fasi per la realizzazione del prodotto. A riguardo, acqua Fontenoce investe da tempo sul “Light weighting” per alleggerire il peso delle bottiglie senza perdita di prestazioni. Si tratta di un processo delicato e complesso che consente di ridurre al minimo l’impatto ambientale della produzione. Richiede, inoltre, investimenti e continui test su tutti gli imballaggi usati per il confezionamento dell’acqua Fontenoce.

Bottiglie e tutte le parti del packaging sono, infatti, 100% riciclabili. È poi la sinergia con il consumatore finale di acqua Fontenoce, continuamente stimolato a smaltire correttamente, che fa la differenza. Ciò avviene grazie a campagne di sensibilizzazione ambientale e messaggi “educational” presenti sulle etichette. Azioni virtuose che hanno ridotto i materiali immessi nell’ambiente.

Fontenoce: benessere e qualità per tutta la famiglia

Costante è, inoltre, l’attenzione di Fontenoce sui controlli di qualità alla sorgente dell’acqua Fontenoce in Sila, come anche sulla linea di produzione e sul prodotto finito che la rendono, quindi, un’acqua sicura. Indicata dal Ministero della Salute come adatta alla preparazione di alimenti per neonati, lattanti e bambini, acqua Fontenoce è l’ideale per tutta la famiglia.



Fontenoce è acqua leggera e pura grazie:



- al basso residuo fisso



- al suo bassissimo apporto di sodio



- al basso contenuto di nitrati



Non ti resta che cercarla nelle migliori catene di supermercati nei vari formati per il consumo in casa: 2L e 0,50L. Nelle sanitarie farmacie e parafarmacie puoi trovare la linea pediatrica, dedicata all’infanzia, nel formato da 1L in vetro trasparente monouso.