Al Riva Restaurant sarà possibile intraprendere un percorso formativo d’eccellenza per sommelier, organizzato da Fisar Catanzaro

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, le normative sul consumo di alcol alla guida diventano sempre più stringenti. Le nuove disposizioni mirano a garantire maggiore sicurezza sulle strade, introducendo limiti più severi e controlli più frequenti. Tuttavia, è importante sapere che, se consumato in modo responsabile e a stomaco pieno, un calice di vino o di bollicine può ancora essere gustato senza compromettere la sicurezza alla guida.

Infatti, secondo gli esperti, una donna di circa 65 kg può consumare fino a due calici di bollicine a pasto senza superare i limiti legali, mentre un uomo di 75 kg può concedersi quasi il doppio, sempre in un contesto di consumo consapevole.

Per chi desidera conoscere queste curiosità e aumentare la conoscenza del mondo del vino e degli spiriti, FISAR Catanzaro offre un'interessante opportunità di formazione: il Corso di I livello per Sommelier.

A partire da lunedì 24 marzo 2025, presso il Riva Restaurant & Lounge Bar, sede ufficiale FISAR Catanzaro, sarà possibile intraprendere un percorso formativo di eccellenza, pensato per fornire una preparazione approfondita nel mondo della sommellerie.

Il percorso formativo è articolato in 14 moduli, che prevedono lezioni su temi quali:

la degustazione professionale del vino,

le corrette tecniche di servizio e abbinamento con i cibi;

la conoscenza dei principali vitigni e territori vinicoli;

la produzione e classificazione di vini e distillati.

Al termine del corso, i partecipanti affronteranno un test finale, il cui superamento consentirà di ottenere la certificazione ufficiale FISAR, riconosciuta a livello nazionale.

Il corso rappresenta un’occasione unica per acquisire competenze professionali e vivere un’esperienza formativa di alto livello.

Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare FISAR Catanzaro al numero 0968 407870, premendo il tasto 3. Si precisa che i posti sono limitati per garantire la giusta attenzione formativa.