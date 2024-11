L'Esperienza Riva garantisce un coinvolgimento totale dell’ospite, grazie ad una serie di attività che si svolgono all'interno della location durante tutto il giorno. Ogni istante trascorso al Riva Restaurant è progettato per garantire il massimo del comfort, del gusto e del divertimento.

La giornata inizia al Riva Beach Club, lo stabilimento balneare del Riva, dove la parola d'ordine è: relax. Le ampie aree dedicate al comfort permettono di godere del sole in totale tranquillità, sia che si prediliga una postazione in spiaggia, sia che si scelga di stare piscina. Al momento del pranzo, gli ospiti hanno la possibilità di scegliere fra due opzioni. Possono gustare i piatti della Cucina Contemporanea di Pesce al ristorante o, in alternativa, ordinare un light lunch leggero ma ricco di gusto, servito direttamente alla propria postazione nello stabilimento o comodamente al Gillian Beach & Sunset Cafè, il beach bar della struttura.

Il pomeriggio è sinonimo di attività e intrattenimento. Ogni giorno il DJ set a bordo piscina crea un'atmosfera vivace e coinvolgente. Inoltre, durante l'happy hour l’intrattenimento si arricchisce di esibizioni di musica dal vivo e danza, che anticipano agli ospiti la magica atmosfera serale. Per chiunque desideri, invece, dedicarsi al benessere fisico, il Rivale Beach Club mette a disposizione degli ospiti, in maniera completamente gratuita, diversi corsi fitness: Tai Chi, Yoga, e Training Flow e AcquaGym per gli adulti e Arti Marziali e Acrobazie per i più piccoli. Le attività sono programmate sia durante la settimana che nel week-end, permettendo a tutti di trovare il momento più adatto per partecipare.

Programma settimanale delle attività:

Dal lunedì al venerdì:

Ore 11:30: Tai Chi, una disciplina che combina movimento e meditazione, ideale per iniziare la giornata con equilibrio e tranquillità.



Ore 16:00: Arti Marziali e Acrobazie per bambini, un'opportunità per i più piccoli di divertirsi e imparare nuove abilità.



Ore 18:00: Yoga, per rilassarsi e ritrovare l'armonia del corpo e della mente.

Ore 19:00: Training Flow, una combinazione dinamica di esercizi per migliorare forza e flessibilità.

Nel week-end:

Ore 16:00: Arti Marziali e Acrobazie per bambini.



Ore 18:00: Yoga.



Ore 19:00: Tai Chi.

Al tramonto, l’Aperitivo diventa protagonista: la drink list d’autore del Riva si accompagna a chicche gastronomiche che trasformano il momento in una vera e propria esperienza gourmet. A fare da file rouge l’intrattenimento con musica live.

La sera al Riva è un connubio di divertimento e romanticismo sotto le stelle. Gli ospiti hanno la possibilità di gustare una cena nella suggestiva terrazza esterna del ristorante e assistere, durante il momento e nell'after dinner, ai coinvolgenti spettacoli organizzati dalla Riva Academy. Sette serate a tema: Candle Night, Riva Jazz Club, Tango night, La noche es riva, Country Night, Rock the Riva, Riva In blues; spettacoli tutti da scoprire per vivere un viaggio attraverso musica, esibizioni di danza e performance coinvolgenti che fanno di ogni notte d'estate un evento irripetibile.

L'Esperienza Riva è un viaggio lungo un’intera giornata, che alterna momenti di puro relax, attività ricreative, benessere fisico, esperienze culinarie e intrattenimento di alto livello, tutto in una location elegante ed esclusiva.