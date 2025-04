L’azienda leader nel settore delle attrezzature professionali per la trasformazione alimentare annuncia l’accordo con un marchio di eccellenza nel settore delle tecnologie per la maturazione aerobica, frollatura e conservazione di carne, pesce e salumi

REM, azienda leader nel settore delle attrezzature professionali per la trasformazione alimentare, è lieta di annunciare la sua nuova collaborazione con Stagionello®, diventando il rivenditore ufficiale per la provincia di Cosenza.

Stagionello® è il marchio di eccellenza nel settore delle tecnologie per la maturazione aerobica, frollatura e conservazione di carne, pesce e salumi. Fondata sulla base di anni di ricerca e innovazione, l'azienda ha rivoluzionato il mercato con soluzioni brevettate (EP2769276B1, CA2852650 e IT0001408549) e all'avanguardia che combinano tra di loro tradizione e tecnologia, garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità. L'azienda si distingue anche per l'ampia offerta di servizi, tra cui corsi di formazione specializzati sulla gestione dell'intero ciclo di trasformazione degli alimenti.

Grazie a un costante aggiornamento tecnologico, Stagionello® fornisce supporto per l'implementazione di impianti e soluzioni su misura, garantendo ai professionisti del settore strumenti affidabili e all'avanguardia. Inoltre, mette a disposizione una linea di semilavorati alimentari studiati per assicurare la perfetta riuscita di ogni lotto di produzione. L'impiego di conce e aromi specifici facilita tutte le fasi di lavorazione, garantendo la riproducibilità e la qualità del prodotto finale. Stagionello® offre soluzioni anche per le aziende che necessitano di trasformare e adeguare i propri impianti.

Grazie alla sua tecnologia, le celle di conservazione esistenti possono essere convertite in impianti di frollatura a secco fino a 35 giorni o di maturazione aerobica a pH controllato per periodi che possono arrivare fino a un anno. Inoltre, l'azienda progetta e realizza nuovi impianti su richiesta, offrendo un'ampia gamma di armadi e celle per carne e pesce, dotati di ricette climatiche specifiche. La qualità dei processi è garantita da validazioni scientifiche condotte dalle università di Bologna, Napoli e Milano.

Gli impianti Stagionello® integrano sistemi avanzati come il Dry Age Control® e il Sicur Food Control®, che consentono di monitorare, analizzare e gestire in modo efficace le fasi di conservazione, maturazione e trasformazione degli alimenti all'interno delle camere climatiche. Inoltre, tutti gli impianti sono forniti di documentazioni e certificazioni conformi alle nuove normative europee sulla sicurezza alimentare entrate in vigore a novembre 2024. L'azienda investe costantemente in progetti di ricerca e innovazione, con l'obiettivo di sviluppare nuovi prodotti alimentari e valorizzare materie prime di grande potenziale, come il pesce di specie neglette e le carni provenienti da allevamenti a filiera corta.

Grazie a questa nuova partnership, REM mette a disposizione dei professionisti del settore le migliori soluzioni per la trasformazione alimentare, accompagnandoli nella scelta delle attrezzature più adatte alle loro esigenze. I tecnici e i commerciali REM sono costantemente aggiornati attraverso corsi di formazione in presenza e online, per offrire un supporto altamente qualificato a tutti i clienti.

«Siamo orgogliosi di rappresentare Stagionello® nella nostra provincia e di poter offrire ai nostri clienti una tecnologia innovativa che valorizza le materie prime e ne garantisce una lavorazione sicura ed efficiente». «Il nostro obiettivo è supportare macellerie, ristoratori e produttori artigianali con strumenti all'avanguardia per migliorare la qualità dei loro prodotti e ottimizzare i processi produttivi».