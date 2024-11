Nuova produzione per l'antica cantina siciliana. Restyling del logo e eccellente qualità per conquistare nuovi mercati in Italia e all’estero

Torna Vinitaly, il Salone Internazionale dei vini e distillati e torna Romano Casa Vitivinicola (padiglione 3 stand B5), l’antica cantina siciliana con oltre 130 anni di tradizione vissuti sempre un passo avanti tra esperienza ultracentenaria tramandata da padre in figlio, conoscenze agronomiche specializzate e tecnologia enologica. Sicilia, famiglia, storia e contemporaneità, quattro parole come punti cardinali per orientarsi nello splendido paesaggio delle colline del territorio palermitano dove prosperano i vigneti di Romano dal 1890.

Una predominanza di vitigni autoctoni siciliani bianchi (Inzolia, Catarratto, Grecanico Dorato,Grillo e Zibibbo) e rossi (Nero d’Avola, Perricone, Nerello Mascalese) insieme danno origine a vini prestigiosi, importanti DOC Sicilia e IGP Terre siciliane simbolo dell’autenticità di questo territorio. Gli storici vitigni internazionali bianchi Viogner e Chardonnay e rossi Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot completano la ricca produzione firmata Romano, come racconta Giusy Romano general manager dell’azienda: «Siamo davvero felici di ritrovarci al Vinitaly con la rinnovata gamma dei nostri vini e le ultime grandi novità. In questi due anni particolari, abbiamo continuato a credere nelle nostre potenzialità e il Vinitaly è sicuramente il più importante evento del settore e il miglior palcoscenico per lanciare le nostre nuove linee e proporle ai buyer nazionali ed esteri che stanno dimostrando interesse per la nostra produzione. La nostra visione di aprirci ad un mercato internazionale conferma che questa è certamente una grande opportunità».

Al Vinitaly Romano presenterà per la prima volta la linea Tichè che comprende Tichè Inzolia, bianco fermo secco Igt Terre Siciliane con uvaggio Inzolia in purezza. Affascinante autoctono dal carattere coinvolgente, raffinato e suadente, esprime nel calice il terrior del luogo di origine; Tichè Rosè di Nerello Mascalese, rosato fermo secco Igt Terre siciliane con uvaggio in purezza del Nerello Mascalese principe dei vitigni autoctoni siciliani; Tichè Merlot rosso fermo Igt Terre Siciliane, Merlot in purezza vitigno storico internazionale dal carattere unico e avvolgente.

Altra novità è rappresentata dalla linea Gaia, giovane, vivace dedicata ad un pubblico ‘young’ comprende le etichette Gaia Frizzante, bianco frizzante, uvaggio blend delle migliori uve a bacca bianca autoctone siciliane. Vino ammaliante che regala freschezza nel bicchiere; Gaia Spumante, vino spumante extra dry. Uvaggio Grillo e Catarratto è espressione dell’attenta selezione dei vigneti particolarmente vocati alla produzione di uve da base spumante. «Questa linea porta il nome di mia figlia perché nata dal desiderio di creare una linea fresca e giovane, proprio come lei. Gaia, come è tradizione di famiglia, lavora in azienda e insieme al fratello Renato rappresentano il futuro. Il rinnovarsi delle generazioni dà continuità al passato con energie e visioni sempre nuove: questa è la nostra storia, questa è la nostra forza», sottolinea Giusy Romano.

Gaia Romano ha personalmente curato l’immagine della linea e ha firmato il design dell’etichetta. Così anche la linea Tichè esordisce con una veste grafica stilosa dove la R di Romano assume una sinuosa forma per disegnare l’orizzonte delle dolci colline siciliane. «Allo stesso modo abbiamo fatto il restyling del nostro logo. La R dorata funziona come il monogramma usato da alcune prestigiose case di moda: l’artigianalità, l’attenzione ai dettagli, nel nostro caso il made in Sicily, la tecnologia e l’innovazione sono peculiarità che condividiamo. Poi c’è l’aquila simbolo di Palermo che interseca la lettera R in un ensemble di grande effetto. Chi avrà in mano i nostri vini vivrà la nostra terra attraverso il tatto, la vista, l’olfatto e il gusto perché Romano è la Sicilia dal 1890».

Nello splendido paesaggio delle colline del territorio tra Palermo e Trapani, tra terre accarezzate dal vento e riscaldate dal sole di Sicilia, sorge la casa vitivinicola Romano, nata dalla volontà imprenditoriale della omonima famiglia. Sin dal 1890, anno in cui si attesta l’acquisizione dei primi vigneti, l’azienda ha saputo cogliere l’ineguagliabile vocazione enologica del territorio, dedicandosi da generazioni, con passione e dedizione, alla coltivazione dei vigneti e alla trasformazione delle uve in vini di pregio.

La casa vitivinicola Romano si propone oggi al mercato internazionale del vino di qualità in un connubio di esperienza ultracentenaria e conoscenze agronomiche specializzate, con il supporto dell’alta tecnologia enologica adottata nel moderno stabilimento in Contrada Ramotta di recente realizzazione.

La famiglia Romano, in armonia con l’ospitalità che da sempre la contraddistingue, offre ai propri clienti l’occasione unica di vivere l’esperienza diretta dell’attività, grazie anche al Resort e alla Winehouse di contrada Ramotta, integrati alla cantina e adagiati sul declinare delle colline con la splendida vista del Golfo di Castellammare. Gli ospiti possono in tal modo visitare in loco i vigneti e lo stabilimento, entrare in contatto con le origini della tradizione e gustare profumi e sentori dei vini Romano direttamente nel luogo di nascita.