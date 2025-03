Il Riva Restaurant & Lounge Bar ha dato il via al Corso di 1° livello per Sommelier. I partecipanti hanno avuto modo di scoprire, già da queste prime lezioni, un assaggio di tecniche di degustazione e abbinamenti gastronomici

Quando un vino è giovane, può sembrare fruttato e fresco, ma con l’invecchiamento subisce un processo di evoluzione che può migliorare le sue caratteristiche, legato a diversi fattori chimici e fisici come:

La Maturazione dei tannini : I tannini sono composti naturali presenti nell'uva che con l'invecchiamento, si legano tra loro, formando polimeri più grandi e meno percettibili al gusto, che migliorano la sensazione al palato.

: I tannini sono composti naturali presenti nell'uva che con l'invecchiamento, si legano tra loro, formando polimeri più grandi e meno percettibili al gusto, che migliorano la sensazione al palato. L’Ammorbidimento degli acidi : con il tempo, l'acidità del vino si ammorbidisce, bilanciando meglio il suo sapore complessivo.

: con il tempo, l'acidità del vino si ammorbidisce, bilanciando meglio il suo sapore complessivo. L’Evoluzione dei profumi : Col passare degli anni, i composti aromatici del vino evolvono, trasformandosi da sentori freschi e fruttati a note più complesse, come spezie, fiori secchi, tabacco, cuoio, cacao, e legno (se il vino è stato invecchiato in botti di legno).

: Col passare degli anni, i composti aromatici del vino evolvono, trasformandosi da sentori freschi e fruttati a note più complesse, come spezie, fiori secchi, tabacco, cuoio, cacao, e legno (se il vino è stato invecchiato in botti di legno). Il Processo di ossidazione: L'ossigeno che entra nella bottiglia nel corso degli anni, in quantità minima, contribuisce a trasformare i composti chimici del vino, permettendogli di evolversi in modo graduale.

È importante che la conservazione del vino sia fatta in maniera certosina per garantirne un buon invecchiamento.

È possibile conoscere tutte le sfaccettature di vini, bollicine e distillati attraverso i corsi da Sommelier Fisar, la Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori.

Con grande entusiasmo, il Riva Restaurant & Lounge Bar, Sede Fisar Catanzaro, ha dato il via lunedì 24 Marzo al Corso di 1° livello per Sommelier.

Gli studenti proseguiranno il loro percorso conoscendo anche tutte le tecniche di servizio del vino, spumanti, birre e distillati, imparando a scegliere il bicchiere giusto per ogni occasione, a determinare la temperatura ideale di servizio e ad applicare le giuste modalità di apertura e decantazione, imparando a conoscere la legislazione vitivinicola. Alla fine del corso otterranno la Certificazione Ufficiale Fisar, portando con sé un nuovo bagaglio di conoscenza.

L'inizio di questa nuova edizione del corso è un segnale positivo per la crescita della cultura del vino in Italia e all'estero, e offre a tutti coloro che sono appassionati di questa bevanda millenaria l'occasione di trasformare la propria passione in una carriera. Il corso di 1° livello FISAR è infatti un trampolino di lancio per chi desidera entrare nel settore enogastronomico con competenza e professionalità.

Che tu sia un novizio o un appassionato di lunga data, il corso FISAR rappresenta una fantastica opportunità per esplorare il mondo del vino in modo approfondito e professionale.