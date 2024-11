Il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, in qualità di partner dell’evento Anniversario tra le Stelle, svoltosi il 22 giugno scorso al centro commerciale Due Mari, ha avuto il piacere di ospitare, per l’occasione, numerosi volti dello spettacolo, diventando così il luogo di incontro e relax per noti VIP italiani.

Tra gli ospiti spiccavano la madrina Elisabetta Gregoraci, Tina Cipollari e Jack Vanore del programma "Uomini e Donne", Silvia Provvedi del duo musicale "Le Donatella" e il loro entourage. Il coordinamento delle Star è stato curato da Giuseppe Donato dell’agenzia Donato Management.

Presenti, durante i momenti di condivisione con le star, anche Ida Provenzano, autore di Fascino Produzioni, Paolo D’Amico e Sandro Bazzana rispettivamente produttore esecutivo e regista del prossimo programma che si terrà a Pizzo in agosto, a cura di Rai 2.

L’Esperienza Riva ha permesso agli ospiti del mondo dello spettacolo di vivere l’atmosfera unica della Riviera dei Tramonti. Grazie alla sua posizione privilegiata e all'eccellenza dei servizi offerti, il Riva Restaurant & Lounge Bar ha trasformato la loro permanenza in un'occasione indimenticabile di relax e divertimento, consentendo di vivere appieno la magia e la bellezza dell’incantevole location.

Sono mille le emozioni che hanno accompagnato gli ospiti in questo weekend, grazie all’esperienza a 360°, tipica della struttura, che ha saputo soddisfare ogni aspettativa.

Dalla prelibata Cucina Contemporanea di Pesce, all'affascinante antica arte del Sabrage, fino agli spettacolari show della Riva Academy, ogni momento è stato curato nei minimi dettagli.

Non sono mancate le sorprese, tipiche dell’Esperienza Riva, che hanno visto il coinvolgimento attivo degli ospiti. Dalle sciabolate con panorami mozzafiato all’intrattenimento dell’Academy, che ha visto la partecipazione spontanea di Silvia Provvedi alla performance, intonando noti pezzi della musica italiana insieme agli artisti interni.

Accanto alle Star dello spettacolo, imprenditori noti del territorio calabrese, come Matteo Tubertini, della Guglielmo S.p.A. e Chiara Perri e Azzurra Franconeri del Centro Commerciale Due Mari, hanno vissuto la magia serale della location di Falerna Marina.

Il Fondatore del Riva Restaurant, Roberto Gallo, ha dichiarato al riguardo: «per noi il benessere degli ospiti è fondamentale e ci impegniamo quotidianamente per offrire la migliore esperienza. Aver avuto l’occasione di far vivere, ancora una volta, l’Esperienza Riva alle stelle dello spettacolo, in partnership con il Centro Commerciale Due Mari, è stato per noi un vero piacere. Iniziative di questo tipo, che vedono il supporto comune degli imprenditori calabresi, sono l’esempio per far emergere il meglio della Calabria attraverso la cooperazione».

Il Riva Restaurant & Lounge Bar si impegna attivamente nel supportare e promuovere iniziative artistiche e culturali volte alla valorizzazione del territorio, mettendo in risalto le eccellenze calabresi.