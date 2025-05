Situata a Montalto Uffugo, sarà oggi protagonista con un collegamento in diretta nel programma La volta buona di Caterian Balivo. Il cuoco-contadino illustrerà l’azienda e la sua filosofia in cucina

Alle ore 14:30 in diretta dalla Tenuta Contessa si terrà il collegamento su Rai 1 con il programma "La volta Buona" di Caterina Balivo, nel quale lo chef Pietro Parisi presenterà la filosofia di cucina e l'azienda, parlando del buon cibo e dell'alimentazione.

«Amo la biodiversità dei territori e mantenere vive le tradizioni ad essi connessi, sono dei veri tesori da tramandare da padre a figlio».

I sapori della tradizione incontrano l’arte dello chef contadino Parisi

Il ristorante Lucia Madre è un omaggio alla cucina agricola e alle tradizioni calabresi, ogni piatto racconta una storia d’amore per la terra che ci ospita e che coltiviamo con passione. Insieme allo chef Pietro Parisi, si è deciso di valorizzare i prodotti bio coltivati in Tenuta, i piccoli produttori locali e le ricette tradizionali. Trasformando ogni pasto in un viaggio tra sapori autentici che ricorderai a lungo.

Nel cuore delle colline calabresi, circondati da tanta bellezza

Tenuta Contessa è più di una semplice struttura ricettiva: è un viaggio nel tempo e nello spirito del luogo. È il progetto nato dall’amore per questo territorio e dalla volontà di voler offrire ad ogni ospite un’esperienza memorabile in stile calabrese.

Un’oasi di pace, dove la natura, il benessere e la tradizione convivono in armonia.