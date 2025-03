Matrimonio.com, portale e app di riferimento per il comparto wedding e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha annunciato i vincitori della 12ª edizione annuale dei Wedding Awards 2025 di Matrimonio.com.



Oltre 80.000 fornitori di servizi per il matrimonio iscritti al portale hanno partecipato a questa edizione per vincere il premio più prestigioso del settore.



Tenuta Contessa ha ottenuto il Wedding Award 2025 nella categoria Location matrimoni essendo una delle aziende più consigliate dalle coppie che hanno usato il sito o l’app di Matrimonio.com per selezionare i professionisti per le nozze. Non esiste una giuria migliore delle coppie prossime al matrimonio o appena sposate per assegnare i Wedding Awards!



Matrimonio.com ha selezionato le aziende vincitrici in base al numero di recensioni positive ricevute dalle aziende sul portale nel corso del 2024. Per vincere, le aziende devono ottenere almeno 10 recensioni con un punteggio medio di 4,75/5, tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2024.



Le coppie fanno affidamento su più di 1.1 milione di recensioni per trovare e prenotare i migliori fornitori della loro zona.



Dopo aver analizzato le recensioni sul portale, Tenuta Contessa riceve il premio come rappresentante della sua categoria. Un grande riconoscimento ai suoi servizi all’interno del settore dei matrimoni, perché, con oltre 80.000 fornitori registrati sul portale, la concorrenza è molto alta.



Questo premio, visibile da oggi sulla Vetrina di Tenuta Contessa, ne certifica la qualità per le migliaia di coppie che usano Matrimonio.com per trovare e prenotare i servizi del loro matrimonio. Per questo motivo, vincere un Wedding Award è molto più di un riconoscimento, è una garanzia di qualità e fiducia che conferma l’eccellenza del servizio offerto dall’azienda alle coppie.



Parlando dell’importanza di questo premio, José Melo, vicepresidente del reparto Vendite per EMEA, LATAM e India presso The Knot Worldwide Inc, afferma che: «Il settore dei matrimoni si sta affinando sempre di più con l’incorporazione di nuovi servizi, poiché i matrimoni attuali stanno raggiungendo livelli sempre più alti. Le coppie vogliono essere certe di scegliere professionisti affidabili e in grado di soddisfare le loro richieste. Ottenere un riconoscimento come questo è quindi fondamentale nel panorama dinamico ed esigente dei matrimoni attuali. I Wedding Awards di Matrimonio.com premiano i fornitori che cercano di superarsi costantemente per i propri clienti. Per noi è un orgoglio premiare i professionisti più apprezzati d’Italia per la loro incredibile passione e il loro smisurato impegno per rendere l’esperienza di ogni coppia indimenticabile».



Con più di 80.000 aziende del settore nuziale registrate su Matrimonio.com, non possiamo sottovalutare la qualità del servizio e l’attenzione che i clienti ricevono dai vincitori. Gli affari di molti professionisti del settore dipendono dalla fiducia che sanno trasmettere e dalla reputazione che si sono guadagnati, per questo i Wedding Awards si basano unicamente sulle recensioni delle coppie che si sono già sposate.



«Questo premio è ormai un must per gli addetti ai lavori, perché offre sicurezza e fiducia alle coppie durante la ricerca dei servizi per il loro matrimonio. Le coppie impegnate nei preparativi sanno che i vincitori dei Wedding Awards di Matrimonio.com sono professionisti affidabili ed esperti e rappresentano l’opzione migliore per il loro matrimonio. Il premio dimostra che questa azienda e il servizio che offre sono veramente apprezzati dai clienti e questo, nel nostro campo, ha un grande significato», aggiunge Melo.



Le categorie premiate con i Wedding Awards sono: location per banchetti, fotografia, video, musica, catering, auto per matrimonio, mezzi di trasporto, partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, wedding planner, sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, gioielli, torte nuziali, luna di miele e altro.

L’elenco completo dei vincitori è disponibile qui: https://www.matrimonio.com/wedding-awards. Per ulteriori informazioni, contatta: wedding@tenutacontessa.com

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.



In oltre 16 Paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia, The Knot Worldwide promuove il valore della celebrazione. La famiglia globale di brand dell’azienda fornisce prodotti, servizi e contenuti di prim’ordine per portare il processo di pianificazione delle nozze dalla fase di ispirazione alla realizzazione. Attraverso i suoi domini dedicati al matrimonio, tra cui Matrimonio.com, The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Casamentos.pt e altri, l’azienda offre un ampio database di centinaia di migliaia di professionisti del settore per supportare le coppie nell’organizzazione del giorno più felice della loro vita.