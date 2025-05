Oltre all’immancabile Vecchio Amaro del Capo, sarà presentata al pubblico un’anteprima delle proposte più innovative per l’aperitivo: in primo piano Lemonier, la grande novità del 2025, e poi i cocktail in lattina Ready To Serve, Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz

Gruppo Caffo 1915 torna protagonista al Roma Bar Show, uno degli appuntamenti più attesi in Italia per i professionisti del mondo beverage e mixology. In questa edizione, allo stand Caffo (Stand S06 Ground Floor), oltre all’immancabile Vecchio Amaro del Capo, saranno presentate al pubblico un’anteprima delle proposte più innovative per l’aperitivo: in primo piano Lemonier, la grande novità del 2025 e, accanto, i cocktail in lattina Ready To Serve, Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz, che hanno già conquistato il mercato. Un’offerta pensata per intercettare e guidare le nuove tendenze del gusto, all’insegna della qualità, creatività e spirito mediterraneo.

«Roma Bar Show è per noi un appuntamento fondamentale – dichiara Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915 – ci consente di consolidare il nostro posizionamento e, al tempo stesso, di raccontare l’evoluzione contemporanea dei nostri prodotti che parlano anche il linguaggio della mixology e dell’aperitivo moderno. La nostra presenza qui è strategica per rafforzare il dialogo con un pubblico selezionato e competente, interessato all’autenticità, alla qualità e alla versatilità delle nostre proposte».

Vecchio Amaro del Capo che rappresenta il punto di riferimento nel panorama degli amari italiani con una presenza capillare sul mercato nazionale e una sempre più ampia diffusione anche all’estero, sarà al centro dell’offerta con la sua trilogia ormai iconica: la versione Classica, realizzata con ventinove botaniche calabresi e perfect serve ghiacciato a -20°C; Red Hot Edition, con il gusto piacevolmente hot del peperoncino di Calabria, molto accattivante proposto in purezza ghiacciato da freezer e perfetto per cocktail dal profilo speziato; e la Riserva del Centenario, raffinato amaro da meditazione invecchiato in botti di rovere di Slavonia, prodotto in quantità limitata e numerata. Tutti testimoni di una la lunga tradizione liquoristica dell’azienda cui fa capo Amaro Sprint, antesignano di Vecchio Amaro del Capo, rilanciato in una versione “reloaded”.

A completare la proposta, le etichette di grande pregio – che confermano il ruolo di Caffo come Lo Specialista degli Amari – autentiche espressioni di storie e territori che attraversano l’Italia intera e sfiorano un millennio di tradizione: dal Ferro-China Bisleri, celebre liquore digestivo nato nel 1881 a base di china e citrato di ferro, all’Amaro Santa Maria al Monte, che custodisce un’antica ricetta conventuale ligure, fino all’Elisir S. Marzano Borsci, il più antico liquore del Sud Italia, in commercio dal 1840 e disponibile anche nella prestigiosa edizione Riserva 180°. A questa collezione si affianca l’outsider internazionale Petrus Boonekamp, amarissimo olandese nato nel 1777, considerato il capostipite della categoria e universalmente riconosciuto come il “padre di tutti gli amari”.

E così, insieme ai grandi classici, l’edizione 2025 del Roma Bar Show è l’occasione per presentare l’innovativa proposta dedicata all’ora dell’aperitivo. Debutta Lemonier, il nuovo aperitivo mediterraneo al limone, frutto di una ricetta originale che unisce scorze fresche di limoni calabresi, menta, salvia, alloro, assenzio e basilico. Sottolinea Giacomo Casoni, Responsabile Marketing e Trade Marketing di Gruppo Caffo 1915: «Diciamolo subito: non è un limoncello. È il nuovo aperitivo mediterraneo al limone nato per lo spritz, un mix di tradizione e innovazione pensato per dare nuova luce al rito dell’aperitivo con freschezza e autenticità». Con la sua bottiglia dal design solare e contemporaneo, Lemonier è pronto per diventare il simbolo del nuovo stile mediterraneo firmato Caffo.

Grande attenzione, infatti, anche per i cocktail Ready to Serve di Vecchio Amaro del Capo, il primo a proporre sul mercato i drink in lattina a base di amaro: Capo Tonic, con Vecchio Amaro del Capo, acqua tonica Indian Bisleri e succo di lime, e Capo Arrabbiato Spritz, a base di Amore del Capo Red Hot, prosecco Mangilli extra dry e soda water, rappresentano una proposta pratica, fresca e di alta qualità per chi cerca un’esperienza di consumo immediata senza rinunciare all’eccellenza. Sempre in tema di aperitivi, Blood Bitter – l’aperitivo all’uso d’Olanda creato dal grande liquorista Petus Boonekamp e riproposto in chiave moderna da Caffo – si distingue per il suo gusto aromatico e sensuale, ideale per cocktail d’autore.

Una menzione speciale merita la presenza di Distilleria Mangilli – realtà di Gruppo Caffo – all’interno dello stand del Consorzio Nazionale Grappa (stand B09 Ground Floor), a conferma dell’impegno costante dell’azienda nella promozione dell’eccellenza italiana. A interpretare la grappa in chiave mixology sarà il celebre bartender Samuele Ambrosi, autore di una drink list originale pensata per esaltarne versatilità e identità nel panorama contemporaneo.

Anche quest’anno, la partecipazione di Gruppo Caffo a Roma Bar Show sarà arricchita da un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere e ispirare gli operatori del settore. Durante le due giornate di fiera, lo stand ospiterà guest internazionali come Adam Rains, protagonista del format Amaro Tiki con due slot giornalieri, e Domenico Lamanna con il progetto Calabria meets Messico, un originale incontro tra culture e stili della mixology. A completare il programma, martedì sera, Adam Rains sarà al centro di una guest night esclusiva presso il locale Tyler di Roma. Un palinsesto dinamico, pensato per valorizzare la versatilità dei prodotti Caffo e la loro interpretazione nel mondo della mixology contemporanea.

A completare l’offerta, le drink list curate dai Brand Ambassador Caffo: Valerio Battistelli, che interpreta Emporia Gin, distillato unico al mondo per l’utilizzo di bacche di ginepro fenicio fresco e acqua ed erbe del Mediterraneo, e Luca Della Valle, che firma originali creazioni a base di Blood Bitter. Le esibizioni live dei due bartender saranno tra le attrazioni attese nello stand Caffo durante tutta la manifestazione.

Conclude Fabrizio Tacchi, Spirits & Amaro Ambassador del Gruppo Caffo 1915: «La versatilità è una delle caratteristiche vincenti dei nostri prodotti. Possiamo raccontare storie diverse, da Nord a Sud, attraverso profili organolettici unici e originali. La possibilità di proporli in versione classica e in cocktail signature consente di esaltarne ogni sfumatura e rispondere alle esigenze dei bartender più creativi».