Elisir Borsci S. Marzano si prepara a essere protagonista al 46° Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione, artigianato e caffè in programma a Rimini dal 18 al 22 gennaio (Pad. C5, Stand 192). Questo evento, tra i più prestigiosi nel settore, rappresenta un’occasione unica per raccontare l’evoluzione di un marchio che continua a innovare senza perdere di vista le proprie radici storiche.

“Il Sigep è il luogo ideale per condividere con il mondo il nostro impegno e le nuove proposte che abbiamo sviluppato per i professionisti del settore. In questa cornice internazionale, vogliamo mostrare come la tradizione possa essere reinterpretata con creatività e innovazione. Il nostro obiettivo è non solo consolidare la presenza di Borsci nel panorama dolciario e liquoristico, ma anche raccontare un percorso che combina qualità artigianale, ricerca e una profonda passione per il nostro territorio”, dichiara Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Dopo il grande successo del lancio della linea professionale Mastro Borsci con le creme Vecchio Amaro del Capo e Elisir S.Marzano Borsci, quest’anno la gamma si amplia con due nuove specialità: le creme CafCaffè Borsci e Clementino della Piana Caffo, ispirate ai celebri liquori del Gruppo Caffo. La linea Mastro Borsci sinonimo di qualità, praticità e gusto, si distingue per la sua straordinaria versatilità, ideale per un’ampia gamma di applicazioni: farciture di lievitati post-forno, ganache, cioccolatini, macarons, crepes, waffle e preparazioni a temperature negative per gelato, semifreddi e mousse. Ogni crema è stata concepita per valorizzare la creatività dei professionisti, offrendo soluzioni innovative e versatili che soddisfano con precisione le esigenze degli artigiani e della loro creatività.

Tutte le proposte, preparate con ingredienti naturali e privi di aromi o coloranti artificiali, sono studiate per soddisfare le esigenze dei professionisti del dolce, dai pasticceri ai maestri gelatai. “Il lancio della linea Mastro Borsci al SIGEP 2024 è stato accolto con grande entusiasmo”, spiega Roberto Lippolis, direttore dello stabilimento Borsci di Taranto. “Le nuove creme sono il risultato di un lavoro artigianale che ha richiesto tempo e numerose prove per raggiungere il livello di eccellenza in grado di soddisfare, per qualità, eleganza e versatilità, i professionisti del dolce”.

Prosegue Roberto Lippolis: “Sono i pasticceri, i gelatai e i mastri fornai con il loro talento e la loro creatività, a trasformare le nostre creme in opere d’arte, interpretandole in modi sempre nuovi e sorprendenti. Tra le proposte che meglio incarnano il dialogo tra tradizione e innovazione, amiamo raccontare il ‘cremino salentino’: un raffinato gelato alla mandorla impreziosito da uno strato di gelato alla crema San Marzano Borsci, una vera delizia senza pari. Ugualmente irresistibile è il pasticciotto leccese, emblema della tradizione pugliese, reinventato con la crema Borsci al posto della classica crema pasticcera. Sono esempi perfetti di come un ingrediente d’eccellenza possa riscrivere grandi classici, regalando nuove emozioni al palato”.

Un altro importante protagonista di Sigep 2025 è Il Borscino, il modo nuovo di gustare Elisir Borsci S. Marzano che unisce dessert, caffè e ammazzacaffè pronto a diventare un grande classico nei bar e nei ristoranti. Un prodotto da servire al momento, che unisce il carattere unico del liquore pugliese a una deliziosa crema al caffè da granitore. Pensato per i professionisti del settore, Il Borscino si distingue per la sua semplicità di preparazione: basta un tocco di Borsci sulla crema al caffè, ruotando il bicchierino per creare una variegatura perfetta. Facile da realizzare e ancora più facile da gustare per un’esperienza di gusto che unisce il piacere del dessert, il fascino del caffè e la tradizione dell’ammazzacaffè.

Ora Il Borscino si rinnova grazie alla preziosa collaborazione con Emidea, una linea esclusiva di creme e sorbetti, frutto dalla passione e dall’esperienza della famiglia Fanelli, fondatrice dell’azienda Dipral. Ideata e prodotta a Francavilla Fontana in Puglia, Emidea rappresenta l’eccellenza della tradizione italiana, combinando origini e innovazione. Partendo da una realtà locale, l’azienda è cresciuta fino a costruire una solida rete nazionale, mantenendo con orgoglio le sue radici.

“Siamo profondamente orgogliosi di questa collaborazione tra due eccellenze pugliesi – Angelo Fanelli, amministratore di Dipral – Questa collaborazione mette in luce l'abilità di unire il gusto della tradizione con nuove abitudini di consumo. Si tratta di una partnership che valorizza l’autenticità e storicità della Puglia, rappresentata da Elisir Borsci S. Marzano, il più antico liquore del Sud Italia ancora in commercio, e le proposte moderne e dinamiche di Emidea. Una unione che servirà a far conoscere in tutta Italia un prodotto originale e gustoso come Il Borscino, in grado di sorprendere e conquistare il pubblico da sud a nord”.

In fiera oltre a Elisir Borsci S. Marzano classico, un posto d’onore è dedicato alla Riserva del 180° Anniversario, una special edition con gradazione alcolica di 45 gradi. Pensata per essere gustata lentamente, questa pregiata Riserva esalta l’altissima qualità dei suoi ingredienti, tra cui spicca il rhum agricolo, ottenuto esclusivamente dalla fermentazione del puro succo di canna da zucchero e invecchiato per almeno otto anni in fusti di rovere. Questo processo dona al liquore un profilo morbido, fruttato e aromatico, rendendolo perfetto per chi cerca un’esperienza di degustazione raffinata, sia come fine pasto che come compagno di meditazione.

A completare l’offerta di golosità firmate Caffo, ci sono i deliziosi Bon Borsci: praline di cioccolato ripiene di morbida ganache all’Elisir Borsci. Accanto a loro, una selezione irresistibile di praline dai gusti esclusivi come Vecchio Amaro del Capo, Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition, Limoncino Portofino, CafCaffè e Grappa Mangilli.

Per i veri intenditori, Caffo propone le specialità alla liquirizia, realizzate secondo il rigido disciplinare della liquirizia di Calabria DOP. Tra queste spiccano le liquirizie Caffo e Taitù, prodotte in Calabria con estrazione naturale dalla migliore radice, e il celebre Liquorice, il liquore calabrese di pura liquirizia DOP. Grazie al suo sapore unico e autentico, Liquorice non è solo un’eccellenza da sorseggiare, ma un ingrediente ideale anche per creazioni dolciarie di alta pasticceria.