Nella sede della Nissan del Gruppo Chiappetta verrà presentato il nuovissimo Nissan Qashqai nei giorni 27-28-29-30 aprile.

Il 9 aprile l'Amministratore Delegato di Nissan Italia, Marco Toro, ha fatto visita alla sede principale della concessionaria Chiappetta, alla presenza di tutti i manager del gruppo per anticipare alcuni dettagli del nuovo Qashqai.

Il modello 2021 del crossover giapponese si propone come pietra miliare fra la vecchia generazione di auto ibride benzina-elettrico grazie ad un innovativo motore che non necessita di essere ricaricato: sarà il motore endotermico stesso a generare la corrente necessaria al suo funzionamento, coadiuvato da una serie di tecnologie proprietarie per il risparmio energetico o recupero dell'energia in frenata.

Presenti inoltre caratteristiche uniche in questo settore, come l'head-up display, ovvero le informazioni di guida proiettate direttamente sul parabrezza, la guida assistita e monitorata in ogni parametro, che interviene dall’avanzare nel traffico al mantenimento della distanza di sicurezza in autostrada, la frenata d'emergenza intelligente o l'avviso di cambio corsia. Non solo un concentrato di tecnologia insomma, ma tanta cura alla sicurezza in casa Nissan, strizzando un occhio ai sistemi eco e con il consolidato stile che contraddistingue il rinnovato marchio.