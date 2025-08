Durante tutto il mese propone un programma serale straordinario, capace di trasformare ogni notte d’estate in un evento unico e memorabile

Nel cuore di Falerna Marina, il Riva Restaurant & Lounge Bar si conferma, anche quest’anno, la destinazione perfetta per chi desidera vivere un’esperienza raffinata e completa, in una location esclusiva dove il gusto incontra la musica, l’intrattenimento abbraccia l’eleganza e ogni dettaglio è pensato per emozionare.

Durante tutto il mese di agosto, il Riva propone un programma serale straordinario, capace di trasformare ogni notte d’estate in un evento unico e memorabile.

Aperitivi al tramonto: musica e atmosfera sulla Sunset Terrace

A partire dalle 19:30, la suggestiva Riva Sunset Terrace si anima con il DJ set al tramonto e le raffinate esibizioni live di sax, che creano un’atmosfera avvolgente e sofisticata. È il momento perfetto per gustare uno degli esclusivi cocktail della drink list d’autore, accompagnati da delizie gastronomiche, mentre il sole si tuffa nel mare della costa tirrenica e la location si tinge di sfumature dorate.

La cena: tra sapori ricercati e musica soft dal vivo

La cena al Riva è molto più di un pasto: è un’esperienza sensoriale da vivere con lentezza. La terrazza sul mare accoglie gli ospiti in un ambiente romantico e curato, dove la musica dal vivo soft accompagna ogni portata, esaltando l’atmosfera. Dai piatti di Cucina Contemporanea di Pesce alle creazioni dello chef ispirate alla tradizione mediterranea, ogni proposta è pensata per stupire il palato.

Che si tratti di una cena romantica sotto le stelle, di una serata tra amici, di un momento in famiglia o di un’occasione speciale da celebrare, il Riva è il luogo ideale per trasformare ogni esperienza in un ricordo indimenticabile.

Dopo cena: il Riva si accende

Con il calare della notte, l’energia del Riva cambia ritmo. Il DJ set si fa più vivace, il sax ritorna protagonista con note dinamiche e coinvolgenti, e l’atmosfera si accende: il dopocena diventa una vera e propria festa sotto le stelle, con musica, cocktail e vibrazioni estive che invitano a lasciarsi andare e ballare.

Eventi speciali di agosto

Alcune serate di agosto saranno impreziosite da performance esclusive che renderanno l’esperienza ancora più memorabile:

- Domenica 3 agosto

- Domenica 17 agosto

- Giovedì 21 agosto

- Domenica 31 agosto

Show di Violino

- Sabato 2 agosto

- Venerdì 8 agosto

- Sabato 9 agosto

- Sabato 30 agosto

Una destinazione di stile e intrattenimento

Ogni dettaglio al Riva è pensato per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente: dalla location curata in ogni minimo particolare, alla Cucina Contemporanea di Pesce, fino all’intrattenimento musicale e strumentale che accompagna tutta la serata.

Il Riva non è solo un ristorante: è una vera e propria destinazione di stile e intrattenimento, dove ogni sera d’agosto diventa l’occasione perfetta per vivere il meglio dell’estate calabrese, tra panorami mozzafiato, suoni avvolgenti e sapori indimenticabili.