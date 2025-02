Il 27 giugno 2025, il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna ospiterà il Grand Chapitre d'Italia, un evento di grande prestigio che celebra il 20° anniversario dell'Ambasciata Italiana della Confrérie du Sabre d'Or, storica confraternita custode dell'arte del sabrage, fondata nel 1986. Con oltre 33.000 membri e 24 ambasciate nel mondo, la Confrérie promuove la tradizionale apertura della bottiglia di champagne con la sciabola, un rito che affonda le sue radici nell'epoca napoleonica, unendo maestria, eleganza e rispetto per la storia dello champagne.

In Italia, la Confraternita è rappresentata dall'ambasciatore Edi Della Sala, che ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del sabrage nel paese.

Il Riva Restaurant, sotto la guida del suo fondatore Roberto Gallo, è da anni un punto di riferimento per la celebrazione e la promozione di quest'arte. Per tale ragione, ospiterà per la seconda volta l'importante evento dedicato all'Ambasciata Italiana, essendo inoltre Caveau de Sabrage, ossia custode della sciabola e del rito.

Roberto ricopre alcune importanti cariche all’interno della Confraternita, ottenute duranti gli eventi in Italia e all’estero: Maitre Sabeur, Officier-Sabeur e Connetable per la Regione Calabria, quest’ultimo gli dà la facoltà di poter scegliere altri Caveau de Sabrage nella Regione, un privilegio esclusivo.

Riunendo membri della Confraternita e appassionati da tutto il mondo, la manifestazione offrirà un'opportunità unica per celebrare e preservare questa tradizione storica, nonché per la nomina di nuovi membri e l'attribuzione di prestigiose cariche. Durante la celebrazione, gli ospiti potranno assistere a dimostrazioni di sabrage, partecipare a degustazioni di champagne selezionati e immergersi in un'atmosfera ricca di storia e tradizione.

Il Riva Restaurant, noto per la sua eleganz a e raffinatezza, darà vita per l’occasione ad un Gran Galà, al quale prenderanno parte ospiti prestigiosi. Il momento avrà un programma dedicato e un'offerta culinaria esclusiva della Cucina Contemporanea di Pesce.

Il 20° anniversario dell'Ambasciata Italiana al Caveau de Sabrage del Riva Restaurant si preannuncia come un evento memorabile, con la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali che si uniranno per onorare due decenni di passione e dedizione all'arte del sabrage.

«Sono felice e onorato che la Confrérie du Sabre d'Or abbia scelto, ancora una volta, il Caveau de Sabrage del Riva Restaurant per celebrare questo prestigioso anniversario. Ricevere il titolo di Maître Sabreur e Connetable per la regione Calabria è stato per me un privilegio immenso, così come aver partecipato in questi anni agli eventi più significativi della Confraternita. Portare avanti questa tradizione a livello nazionale è motivo di grande orgoglio per me, per il mio staff e per tutta la Calabria. Il 20° anniversario dell'Ambasciata Italiana rappresenta un traguardo importante, celebrando l'impegno e la passione di chi ha contribuito a diffondere quest'arte in Italia e nel mondo. Sarà anche un'occasione per portare presenze internazionali nella nostra regione. Anche in questa occasione, come in ogni vittoria quotidiana, alziamo i calici per brindare alle cose belle della vita». ha dichiarato Roberto Gallo, fondatore del Riva Restaurant & Lounge Bar.