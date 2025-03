ProWein, la prestigiosa fiera internazionale che inaugura la stagione degli eventi di settore, apre le porte dal 16 al 18 marzo a Düsseldorf (Germania). Da 30 anni, ProWein è la fiera di riferimento per i professionisti del settore vini e liquori, un appuntamento importante per incontrare buyer internazionali, scoprire le nuove tendenze e creare opportunità di business. Anche quest'anno, Gruppo Caffo 1915 si riconferma protagonista, portando l’eccellenza nel mondo degli spirits. L'azienda calabrese sarà tra i nomi di spicco nel padiglione dedicato ai liquori (Pad. 5 – Stand 5B 36), pronta a presentare una grande novità e a sorprendere con i suoi migliori prodotti.

Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915, sottolinea il ruolo strategico della Germania per l’espansione internazionale dell’azienda: «La nostra presenza a ProWein è un appuntamento ormai consolidato e ogni anno rappresenta un'opportunità fondamentale per rafforzare la nostra posizione nei mercati esteri. La Germania è un mercato chiave, dove Vecchio Amaro del Capo sta ottenendo risultati straordinari e continua a guadagnare quote di mercato. Questo successo è frutto di un impegno costante nella valorizzazione del brand e di una strategia di distribuzione diretta che ci permette di essere più vicini ai consumatori e ai nostri partner commerciali. Il nostro obiettivo è continuare a investire per far conoscere sempre meglio Vecchio Amaro del Capo, promuovendo la cultura dell’amaro italiano e rafforzando la nostra leadership in questo segmento».

Aggiunge Domenico Tripaldi, amministratore della filiale tedesca Caffo Deutschland: «La filiale tedesca ha chiuso il 2024 in crescita, un successo trascinato dagli ottimi risultati di Amaro del Capo. Nonostante il mercato tedesco stia attraversando un momento difficile segnato dalla contrazione dei consumi dovuta all’inflazione e all’aumento dell’IVA in Horeca, il nostro amaro ha registrato una crescita straordinaria del +16,3% nella GDO, contro un mercato in calo del -5,2% (dati Circana). Vecchio Amaro del Capo continua a crescere tanto, grazie a una strategia mirata. Operiamo direttamente, senza intermediari con la nostra filiale Caffo Deutschland e questo ci permette di avere un controllo diretto sul brand. Il nostro obiettivo è continuare a far conoscere il prodotto, farlo assaggiare e conquistare sempre più consumatori. La qualità è la nostra forza e il mercato lo sta riconoscendo».

In fiera a Düsseldorf, Gruppo Caffo darà grande risalto ai suoi innovativi Ready to Serve, i primi cocktail in lattina a base di amaro: Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz. Questi prodotti rispondono alla crescente domanda di soluzioni pratiche e di qualità, ideali per il consumo at home e nei locali che vogliono offrire cocktail premium senza la necessità di preparazioni complesse.

L’edizione 2025 di ProWein segna anche un momento fondamentale per presentare, per la prima volta in Germania e al mercato estero, le specialità brassicole del Birrificio Artigianale Calabräu. Situato a Vibo Valentia, in Calabria, il birrificio che appartiene a Caffo, si distingue per la produzione di birre che coniugano tradizione e innovazione, valorizzando le materie prime locali e reinterpretando antiche ricette.

«Abbiamo deciso di presentare al mercato estero le nostre birre artigianali e di farlo proprio qui dove la birra, tradizionalmente, è la bevanda più consumata, tanto da essere considerata alla stregua di un alimento. Una sfida in un mercato sicuramente competitivo, ma che affrontiamo con una gamma di proposte premiate come le migliori birre artigianali italiane al prestigioso World Beer Awards», sottolinea Nuccio Caffo.

La gamma comprende le MountLion Bionda, MountLion Rossa e l’ottima MountLion Sout alla Liquirizia di Calabria Dop, oltre alla MountLion Double India Pale Ale e MountLion Blanche. Una nota particolare merita la Birra del Monaco Calabrese, ispirata a una leggenda secondo cui alcuni monaci dell'Ordine dei Minimi, fondato da San Francesco da Paola, in Calabria, iniziarono a produrre una birra speciale a Monaco di Baviera nel 1634, dando origine alla prima Weizen. Oggi, Calabräu riporta in vita questa antica tradizione, offrendo una birra che unisce la ricchezza della cultura calabrese con l’arte brassicola tedesca.

Un altro protagonista dello stand sarà Salmiacello, un liquore alla liquirizia nato per il mercato del Nord Europa. Realizzato con liquirizia calabrese DOP, sale del Mar Tirreno e spezie, questo liquore offre un perfetto equilibrio tra dolcezza e sapidità. Pensato per essere servito ghiacciato a -20°C, è ideale anche per la miscelazione in cocktail moderni. La liquirizia è un prodotto molto apprezzato nei mercati del Nord Europa, soprattutto in combinazione con il sale. Il Salmiacello è un perfetto esempio di come Gruppo Caffo sappia reinterpretare la tradizione in chiave moderna, adattandola ai gusti internazionali.

La partecipazione a ProWein 2024 è un’ulteriore conferma della strategia di espansione del Gruppo Caffo 1915, che punta su qualità e autenticità per conquistare nuovi mercati.

«Siamo orgogliosi di portare le nostre eccellenze a ProWein. Con le birre artigianali Calabräu, i Ready to Serve e il Salmiacello, continuiamo a investire nell’innovazione senza dimenticare le nostre radici. Il nostro obiettivo è offrire ai consumatori prodotti unici che raccontano la storia e l’autenticità del nostro territorio», commenta Gabriele Langella, Export Area Sales Director di Gruppo Caffo 1915 che conclude: «ProWein è un evento imprescindibile per il nostro business, un'occasione per rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali. Questa fiera ci permette di consolidare la brand awareness a livello globale, instaurare collaborazioni strategiche con i principali buyer e operatori del settore e valorizzare le nostre eccellenze produttive. I nostri prodotti, autentica espressione del made in Italy, sono sempre più apprezzati dai consumatori tedeschi e internazionali e ProWein rappresenta la piattaforma ideale per amplificare la loro diffusione e successo».