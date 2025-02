A Villa Nobel artisti in gara, ospiti e influencer si daranno appuntamento per vivere l’atmosfera del Festival, tra incontri dedicati alla musica e momenti di convivialità in compagnia dell’amaro più amato dagli italiani

Si accendono i riflettori sulla 75ª edizione del Festival di Sanremo, l’evento musicale più atteso dell’anno, e Vecchio Amaro del Capo torna a essere protagonista di appuntamenti esclusivi a partire da Villa Nobel. Nella storica residenza di Alfred Nobel, oggi prestigiosa sede museale, artisti in gara, ospiti e influencer si daranno appuntamento per vivere l’atmosfera del Festival, tra incontri dedicati alla musica e momenti di convivialità in compagnia dell’amaro più amato dagli italiani.

«Quello col Festival di Sanremo è un appuntamento cui non potevamo mancare. È l’evento canoro, più iconico che coinvolge milioni di italiani pronti a condividere in famiglia e con gli amici il piacere della musica e delle belle canzoni. Il pubblico di Sanremo è anche il nostro pubblico perché la musica è espressione autentica dello spirito di Vecchio Amaro del Capo l’amaro capace di dare vita a momenti di sincera condivisione e di piacere di stare insieme», afferma Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915 che prosegue: «Il legame con il Festival di Sanremo conferma la scelta del Gruppo Caffo 1915 di consolidare la posizione di Vecchio Amaro del Capo come prodotto imprescindibile in contesti di grande caratura e popolarità e di risonanza mediatica».

E così, per il quarto anno consecutivo. Vecchio Amaro del Capo torna a Villa Nobel confermando la sua presenza all’evento ExtraFestival. Si rinnova dunque la tradizione che lo vuole protagonista nei momenti migliori di musica e divertimento. Dall’aperitivo fino a notte tarda, i bartender offriranno agli ospiti della GreenHouse Vecchio Amaro del Capo in purezza, servito rigorosamente ghiacciato da freezer a -20°C. Per celebrare questa consuetudine, un gigantesco cubo di ghiaccio sarà la scenografica cornice del photobooth dove fare foto e “freezare” i momenti più divertenti in compagnia dell’amaro più amato.

Saranno realizzati anche straordinari drink come l’iconico “Capo Tonic” o l’intrigante drink “Capo Arrabbiato Spritz” con le note vivaci del peperoncino di Calabria di Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition, protagonista insieme al Blood Bitter Petrus del “Phoenician Negroni”. La carta dei cocktail è ricca di altre proposte realizzate con le specialità Caffo. Due le novità presentate “Santo Americano” e “Rimedio dei naviganti” per rendere omaggio allo storico amaro ligure S. Maria al Monte, insieme ad Emporia & Tonic, il long drink con Emporia Gin, il premium dry gin all’acqua del Mar Tirreno e ginepro fenicio, tutti proposti, durante la serata dedicata agli innamorati, con lo spettacolare tecnica del Flair Bartending.

La partecipazione di Vecchio Amaro del Capo a Sanremo sarà arricchita da numerose attività pensate per coinvolgere il pubblico, oltre alla presenza on air con una campagna sulle reti Rai, su Connected Tv (Ctv) – ovvero dispositivi Smart Tv connessi a internet – attraverso l’app RaiPlay. La pianificazione coprirà tutti i contenuti legati al Festival, sia in live streaming che on demand. La comunicazione includerà anche una corposa pianificazione sui principali network radiofonici, come Radio 105, Radio 101, Radio Monte Carlo e Virgin Radio, oltre a un'importante presenza su web e social media.

#ilCapoaSanremo accende la festa anche col contributo di noti influencer che a bordo di un risciò brandizzato animeranno il parco di Villa Nobel con sorprese da scoprire, mentre un secondo risciò farà un bagno di folla per le vie di Sanremo portando allegria ai fan con gadget e tutta la carica di Vecchio Amaro del Capo.