Vecchio Amaro del Capo Red Hot conquista il podio al Brands Award 2022 nella categoria Contest New Entry 2022 finalizzato a dare visibilità alle novità di prodotto presenti sul mercato della Gdo.

Una vittoria quella del Red hot che si aggiunge alle numerose che nelle ultime edizioni si è aggiudicato Vecchio Amaro del Capo.

Questo dimostra quanto i nuovi prodotti della Distilleria Caffo siano concepiti sempre grazie a una ricerca attenta a valorizzare i prodotti e le botaniche del territorio e ad assicurare una elevata qualità, attestata dai consumatori, che hanno decretato fin dal suo lancio il successo di vendite di Vecchio Amaro del Capo Red Hot.

Per Vecchio Amaro del Capo Red Hot èuna ulteriore conferma avendo già vinto, 3 medaglie al SIP AWARD concorso internazionale che ha da subito percepito le potenzialità del prodotto.

Brands Award è l’unica iniziativa basata sulle migliori performance annue con criteri di selezione riferiti a dati di vendita IRI (uno dei più prestigiosi centri al mondo specializzato in Analytics sul mercato del largo consumo), sottoposti al giudizio di tecnici (buyer/category/direttori acquisti della Gdo) e di consumatori. È l’unica competizione alla quale non ci si iscrive. Il premio è stato organizzato da Gdoweek e Mark Up in collaborazione con Iri e Toluna.

Riproposto per la quattordicesima edizione il Contest "New Entry 2022" finalizzato a dare visibilità alle novità di prodotto presenti sul mercato della GDO, che viene decretato attraverso un sondaggio aperto ai manager dell'industria e della distribuzione.

Vecchio Amaro del Capo Red Hot, è il primo amaro al peperoncino piccante di Calabria.

Per celebrare il proprio territorio, la Distilleria F.lli Caffo ha creato la versione piccante di Vecchio Amaro del Capo, che ha riscosso grande successo, diventando un ‘must’ per gli appassionati di liquori sia gustato in purezza, sia in mixology. Alle note delle ventinove erbe e spezie che caratterizzano l’iconico amaro calabrese, si associa quella leggermente piccante del peperoncino di Calabria, il trentesimo ‘inaspettato’ ingrediente che sorprende il palato e ne esalta il carattere unico.

Derivato anch’esso dalla filiera sotto il controllo totale dell’azienda, dalla coltivazione degli ingredienti principali, alla realizzazione degli infusi e dei distillati dai quali si ottiene il suo particolare gusto al 100% naturale, fino a tutte le fasi di miscelazione, affinamento e confezionamento, il Vecchio Amaro del Capo Red Hot è un prodotto 100% Calabrese e 100% Caffo.

Caffo si distingue da sempre per la capacità di innovazione, applicata nella realizzazione dei propri prodotti e nel modo di comunicarli, che ha permesso di valorizzare le materie prime locali. In primis Vecchio Amaro del Capo, realizzato con erbe di Calabria, che rappresenta il primo amaro ad essere proposto per un consumo ghiacciato a -20 C, in controtendenza rispetto agli altri amari che all’epoca del suo lancio venivano serviti esclusivamente a temperatura ambiente e che ha dato un’importante svolta ad un mercato tradizionale come quello dei liquori contribuendo alla sua crescita.

Molti altri i prodotti innovativi introdotti dall’azienda, quali il Liquorice, che ha creato la nuova categoria di liquori a base di liquirizia di Calabria Dop, la migliore del mondo, che prima non era mai stata utilizzata tal quale nei liquori; l’Indianello, il primo liquore a base di fichi d’India di Calabria, Grappepe la prima grappa al peperoncino di Calabria, Finocchietto Caffo primo liquore a valorizzare il finocchietto selvatico calabrese, EMPORIA Gin l’unico distillato in Calabria a base del raro ginepro fenicio, le Grappe di Magliocco, di Gaglioppo, di Greco e tante altre specialità.

Innovazione vera, che nel tempo, consolidandosi è diventata tradizione.

Il riconoscimento è stato consegnato a Milano da Moreno Morello di Striscia la Notizia, a Paolo Raisa Direttore Commerciale di Gruppo Caffo 1915 che dichiara «Sono molto fiero di aver ricevuto questo premio che interpreto come una conferma del nostro modo di lavorare e di relazionarci ogni giorno con le diverse realtà di vendita. Ancor più in quanto Vecchio Amaro del Capo Red Hot, fin dal suo lancio, fa registrare un grande apprezzamento anche da parte dei consumatori e dati di vendita in costante crescita. Il nostro è un impegno quotidiano che ci appassiona, perché operiamo con la consapevolezza di creare prodotti di alto profilo qualitativo frutto di sperimentazioni, ricerche e affinamenti scrupolosi».

Conclude Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915: «Siamo felici e orgogliosi di questo successo che è un riconoscimento non solo al prodotto, ma anche all’approccio dell’azienda. È la conferma che il nostro metodo dà vita a prodotti apprezzati sia dai consumatori, sia da coloro che lavorano nel settore. Ogni giorno nascono prodotti che provano a “imitare” le specialità Caffo, ma siamo felici del fatto che i consumatori ci riconoscono la qualità e la continuità nel tempo, continuando a scegliere l’originale, premiando così l’appassionato lavoro di tutti i nostri collaboratori. Mi complimento per il lavoro di Paolo Raisa e di tutto il nostro staff della rete commerciale che ci ha permesso di far apprezzare ancora una volta i nostri prodotti, con una distribuzione capillare in tutto il territorio italiano. Ringrazio inoltre, i consumatori perché con la loro fiducia hanno premiato il nostro lungo e costante impegno».