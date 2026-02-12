Social
In un mondo sempre più veloce e complesso, la gentilezza è un atto d’amore quotidiano.

Un progetto per riscoprire il valore delle parole, dei gesti e delle scelte gentili.

Questa iniziativa nasce da un’idea di LaC Network, in collaborazione con Zirrafa-comunicazione gentile, con l’obiettivo di riportare al centro della comunicazione il valore della gentilezza.

In un contesto sociale spesso caratterizzato da toni aggressivi, frasi e giudizi, abbiamo scelto di partire da un gesto semplice ma potente: le parole che usiamo ogni giorno.

Parole che possono ferire o curare, dividere o avvicinare, spegnere o accendere relazioni.

San Valentino diventa così non solo la festa dell’amore romantico, ma l’occasione per riflettere su tutte le forme di amore: rispetto, ascolto, empatia, attenzione verso l’altro.



Perché scegliere la gentilezza oggi

La gentilezza non è debolezza. È una scelta consapevole, un atto di responsabilità, una forma concreta di amore.

Abbiamo scelto questo tema perché:

  • le parole hanno un impatto reale sulle persone e sulle relazioni;
  • piccoli gesti gentili possono cambiare il clima di una giornata;
  • comunicare con rispetto è il primo passo per costruire relazioni più sane.

Questo progetto vuole dimostrare che la gentilezza è pratica, quotidiana, possibile. E soprattutto contagiosa.



I nostri obiettivi

  • Promuovere una cultura della comunicazione gentile, online e offline
  • Trasformare un messaggio emotivo in azioni concrete e quotidiane
  • Offrire strumenti semplici per gestire relazioni, conflitti e momenti di stress
  • Rendere San Valentino un’occasione di riflessione più ampia sull’amore

Ogni giorno una mini-sfida per mettere in pratica la gentilezza nella vita reale.

Sorridi a tre persone

Oggi regala un sorriso sincero a tre persone che incontri durante la giornata.

Invia un messaggio gentile

Scrivi un messaggio a qualcuno che non senti da tempo, solo per far sapere che lo stai pensando.

Usa parole più gentili del solito

In una conversazione o in un messaggio, scegli consapevolmente parole più morbide e rispettose.

Ascolta senza interrompere

Dedica qualche minuto ad ascoltare davvero qualcuno, senza dare consigli o giudizi.

Scegli la gentilezza con te stesso

Oggi parla a te stesso come parleresti a una persona che ami.

Brevi guide pratiche per affrontare situazioni comuni. Perché la gentilezza si impara, si esercita, si sceglie.

Come rispondere a un commento aggressivo sui social

Fermati un attimo prima di rispondere.

Chiediti se vale davvero la pena entrare nello scontro.

Se scegli di rispondere, fallo abbassando il tono: usa frasi come “Capisco il tuo punto di vista” o “Preferisco parlarne con rispetto”.

A volte la risposta più gentile è non rispondere affatto.

Quali parole usare quando sei stressato

Quando sei sotto pressione, prova a sostituire frasi impulsive con parole che spiegano come ti senti.

Dire “Ho bisogno di un momento” o “Ne riparliamo con calma” aiuta a proteggere la relazione senza negare il tuo stato d’animo.

Come dire “mi dispiace” in modo sincero

Dire “mi dispiace” non significa giustificarsi, ma riconoscere l’effetto delle proprie parole o azioni sull’altro.

Usa frasi semplici come “Mi dispiace per come ho parlato” o “Mi dispiace averti fatto sentire così”.

È un modo gentile e maturo per prendersi la responsabilità e aprire uno spazio di ascolto.

Come ringraziare in modo autentico

Non limitarti a un semplice “grazie”. Spiega cosa apprezzi davvero:

“Grazie per avermi ascoltato, mi ha aiutato molto” o “Grazie per il tuo aiuto, non lo do per scontato”.

La gratitudine diventa così un gesto concreto che rafforza le relazioni.

Come chiedere aiuto con gentilezza

Quando hai bisogno di supporto, esprimilo in modo chiaro ma rispettoso:

“Potresti aiutarmi con questo compito quando hai un momento?”

Formulare la richiesta senza urgenza o pressione facilita la collaborazione e mostra attenzione verso l’altro.