VIDEO | Il sindaco per il secondo giorno consecutivo ha emanato un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche. Sotto accusa il sistema di allerta: «Siamo veramente in grosse difficoltà»

A mezzogiorno la temperatura ha già raggiunto i 24 gradi a Catanzaro. Una giornata soleggiata più da fine estate che da allerta meteo ma da due giorni tutte le attività didattiche degli istituti scolastici cittadini sono state sospese con un'ordinanza del sindaco, Sergio Abramo, estesa alla gran parte dei comuni del comprensorio catanzarese.

Il bollettino diramato nel pomeriggio di ieri dalla Protezione civile attribuisce alla giornata di oggi un'allerta meteo di colore arancione con la raccomandazione di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, di evitare i sottopassi, di abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati, di non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.

Sotto accusa finisce quindi il sistema di allerta meteo: «Sono procedure che attribuiscono grandissime responsabilità ai sindaci - ha dichiarato il primo cittadino di Catanzaro, Sergio Abramo - però non possiamo nemmeno chiudere le scuole e poi vedere delle belle giornate come quelle di oggi. Siamo veramente in grosse difficoltà perchè ci sono responsabilità enormi con un sistema meteo che in continuazione anche quando il tempo è sereno invia delle allerte».

Luana Costa