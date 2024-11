Nasce il circolo di Legambiente Corigliano-Rossano. Il prossimo venerdì 22 marzo alle ore 17.30, nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino nel centro storico di Rossano si terrà a battesimo l’inizio dell’attività sociale dell’associazione del cigno verde All’iniziativa sarà presente il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e sono previsti gli interventi del presidente regionale, Francesco Falcone, del Commissario Prefettizio del comune di Corigliano-Rossano, il Prefetto Domenico Bagnato.





Il neopresidente del Circolo cittadino, Isabella Vulcano, relazionerà sulle motivazioni per le quali si è costituito il nuovo presidio ecologista in città, che partono dall’esigenza di salvaguardare l’ambiente a tutela delle grandi risorse della Piana di Sibari e da una maggiore valorizzazione in chiave di sostenibilità (mare, montagna, turismo, arte ed agricoltura).