Non ci sono feste di Natale senza la neve a Gambarie. E, anche quest’anno, la magia si è ripetuta, complice anche un abbassamento della temperatura da qualche giorno che ha favorito il consolidarsi del manto bianco (foto da meteoincalabria.com). Nell’incantevole località del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, con la temperatura a zero è arrivata la neve ad imbiancare case e strade. Uno spettacolo unico e imperdibile.

Peccato che non sia possibile goderne a pieno considerati i divieti vigenti anticovid. Nessuna possibilità di utilizzare l’impianto sciistico che, qualche tempo fa, lo ricordiamo era stato interessato da un incendio. L’unica possibilità è godere, per chi potrà, di una passeggiata “rinfrescante” in uno scenario unico e irripetibile come quello di Gambarie.