Il maltempo degli ultimi giorni non ha frenato la voglia d'estate nella perla dello Ionio. A Soverato, bandiera blu 2018, nonostante gli ombrelloni chiusi e il cielo coperto, c'è chi non rinuncia al mare e a un po' di relax. E tra gli operatori turistici, a lavoro ormai da diversi mesi per arrivare preparati ai mesi caldi, c'è anche chi è convinto che per rilanciare il turismo lungo la costa ionica, oltre a sfruttare le bellezze naturali, sia necessario investire di più in infrastrutture e servizi.