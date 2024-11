Le ceppaie erano state abilmente occultate con terra di riporto, dissolvendo eventuali dubbi sulla matrice dolosa della condotta

I Carabinieri forestali hanno scoperto l'abbattimento, senza alcuna autorizzazione, di 464 pini in un bosco con una vertenza di legittimazione del terreno in corso, in località Gorne del comune di Cotronei (Crotone).

I forestali in seguito all’attività di indagine perfezionata nei giorni scorsi hanno denunciato due persone del posto. Nell'area, formalmente nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, uno dei contendenti avrebbe abbattuto senza alcuna autorizzazione tutti i pini, probabilmente per fare posto alla coltura agraria. Sono stati abbattuti, distruggendo sostanzialmente il bosco, 464 alberi di pino, alcuni dei quali del diametro misurato ad altezza di petto d'uomo, di 70 centimetri.

Le ceppaie erano state abilmente occultate con terra di riporto, dissolvendo eventuali dubbi sulla matrice dolosa della condotta. E' stata quindi commessa una serie di reati ambientali oltre all'invasione di terreno e il furto aggravato. Il bosco, infatti, non essendo concluso il procedimento di legittimazione, è di proprietà del comune di Cotronei che potrà rivalersi nei confronti del presunto responsabile, una volta condannato. Un libero professionista del luogo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone per falsità ideologica per avere sottoscritto atti, a giudizio dei militari intervenuti, non veritieri. (AGI)