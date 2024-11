La sciabolata artica che ha colpito il centro-sud Italia non ha risparmiato neanche la Locride. Da qualche ora nevica anche sulla costa ionica, con i primi fiocchi che sono caduti sui tetti di Bovalino. La neve ha lambito anche il centro storico di Stilo e il borgo di Gerace. Imbiancate le cime dell’Aspromonte, dove la colonnina di mercurio è scesa 7 gradi sotto lo zero.

Una buona notizia per gli impianti sciistici di Gambarie, che oggi hanno ripreso a funzionare. Le condizioni meteo avverse hanno indotto la Prefettura di Reggio a rivedere il piano della viabilità sul territorio reggino. A tal proposito l’Anas ha provveduto allo spargimento di sale sulla Strada Grande Collegamento Jonio-Tirreno. Per domani la neve è attesa anche sulle spiagge.