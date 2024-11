«Roma–Reggio Calabria, 710 km di distanza percorsi in 2 giorni, tra lunghe attese per la ricarica, colonnine guaste o introvabili. Sta tutto qui il paradosso di un’Italia che viaggia a due velocità. Quella che si muove a bordo di auto elettriche a bassa emissione di CO2 e che trova più di una difficoltà per raggiungere i nostri territori e quella che fa passi e chilometri da gigante nell’e-mobility e nel turismo green. Rendere la pianificazione di un viaggio a lunga percorrenza per i nostri ospiti una missione possibile è un impegno che, nell’ottica della nostra visione ed esperienza aziendale abbiamo voluto abbracciare da subito». A commentare i dati emersi da un reportage televisivo di qualche mese fa è Michele Barbieri, amministratore unico dell’omonimo Hotel-Ristorante, tra le prime e poche realtà in Calabria e al Sud a dotarsi di colonnine elettriche, opportunità straordinaria per i viaggiatori.

«Questa nuova iniziativa - si legge in una nota -, di attenzione verso il cliente, si inserisce nel percorso green ed eco-sostenibile che l’esperienza imprenditoriale e familiare Barbieri, con i suoi oltre 10 ettari di oasi detox, terrazze ed itinerari all’aperto, orti e giardini affacciati sulla città d’arte di Altomonte, continua a condividere con gli amanti del turismo esperienziale».

«Alla ricarica di energia pulita che si ottiene passeggiando tra i filari di alberi da frutto - continua la nota diffusa da Michele Barbieri -, la vista sul Borgo tra i più belli d’Italia, l’emozione a tavola con i piatti e le ricette della memoria preparati con ingredienti coltivati negli orti di famiglia, si aggiunge la possibilità di fare un pieno di energia bio per la macchina ed il corpo, ottenendo benefici per l’anima e sicuramente per l’ambiente».

Pronte all’uso, le colonnine hanno una capacità di ricarica veloce da 22KW che consente di ottenere un pieno di energia in circa 45 minuti. Il servizio è gratuito per gli ospiti. Per l’installazione dell’impianto Barbieri si è avvalso del Bonus Sud e Transizione 4.0, incentivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.