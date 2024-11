Si tratta di una delle più note manifestazioni internazionali di volontariato ambientale

Volontari di Legambiente e squadre dell'Anas al lavoro per pulire le strade della Calabria in occasione della seconda tappa della campagna di Legambiente "Puliamo il Mondo", la prima svoltasi in collaborazione con l'azienda delle strade. I volontari dell'associazione ambientalista, affiancati dal personale dell'azienda, hanno effettuato la rimozione di rifiuti abbandonati illegalmente lungo la strada statale "Jonio-Tirreno", a Polistena, in provincia di Reggio Calabria. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto del bene comune.

La prima tappa calabrese, si era svolta lo scorso 22 settembre, lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese", con le stesse modalita'. "Puliamo il mondo 2017" e' l'edizione italiana di "Clean up the world", il piu' grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale che, nato a Sydney nel 1989, coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi.