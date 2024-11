Il flusso di correnti fredde contribuisce a rendere invernale lo scenario. Carlo Tansi, Prociv, rassicura: «Nessuna onda anomala provocata dallo Stromboli»

Non si placa l'ondata di maltempo che si sta abbattendo da ieri sulla Calabria. E mentre le mareggiate hanno disseminato situazioni di disagio in diverse località del Cosentino (foto pagina Fb "Scalea") e del Catanzarese, il vento e le piogge continuano a sferzare la regione allontanando la tanta agognata primavera. Le forti raffiche hanno provocato la caduta di alberi e insegne pubblicitarie. Nessuna conseguenza al momento per l’incolumità delle persone. A fare da cornice, il flusso di correnti fredde che contribuisce a rendere invernare lo scenario.

Tansi: «Fenomeno meteo»

In merito alle straordinarie mareggiate di ieri, il numero uno della Protezione civile Calabria, Carlo Tansi ha rassicurato: «Ho sentito di tutto anche dello Stromboli che ha creato un’onda anomala. Assolutamente no. Si è trattato di un fenomeno meteo – ha precisato - una mareggiata più violenta del solito che si è abbattuta su alcuni territori della provincia di Cosenza e Catanzaro».

Gli interventi ad Acquappesa

Particolarmente significativi gli interventi nella tarda serata di ieri dalla Guardia costiera di Cetraro che ha soccorso nei pressi del lungomare di Acquappesa, tre persone con difficoltà motorie. Sono state condotte fuori dalle proprie abitazioni poiché quest’ultime risultavano allagate al pian terreno. Altre operazioni in diverse zone della città, in assistenza a cittadino e due cani, portati all’esterno prima dell’allagamento. In località Lampezia, inoltre, aiutato disabile bloccato nella propria auto.

Sopralluoghi dalla Regione

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, informa una nota, sta seguendo l’evoluzione della gravissima situazione e ha dato disposizione affinché nella mattinata odierna l’assessore Roberto Musmanno, accompagnato dai tecnici dell’assessorato guidati dal direttore generale, Luigi Zinno, dal commissario di Calabria Verde Aloisio Mariggiò facciano un immediato sopralluogo nelle zone colpite, per una ricognizione e incontrare sindaci, popolazioni, operatori economici.

g.d'a.