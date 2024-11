Durante la cerimonia sono stati insigniti di riconoscimento gli uomini della Polizia provinciale e del Servizio nazionale vigilanza Lipu, Nucleo operativo di Cosenza

Sono stati consegnati oggi, con cerimonia ufficiale nella Sala degli specchi nella sede della Provincia di Cosenza, gli Encomi solenni agli uomini della Polizia provinciale di Cosenza - distaccamento di San Giovanni in Fiore - e del Servizio nazionale vigilanza ambientale Lipu (Lega italiana protezione uccelli) – Nucleo operativo di Cosenza.

LA CERIMONIA Il riconoscimento è giunto in segno di riconoscenza per l’attività svolta in materia di antibracconaggio e tutela degli animali. Alla presenza del presidente nazionale della Lipu, Fulvio Mamone Capria e del presidente della Provincia Graziano Di Natale, sono stati cinque gli Encomi consegnati.

Per la Polizia provinciale, i tre Encomi sono andati all’assistente-capo Giovanni Mancina e agli agenti Gianluca Congi ed Emanuele Scalzo, «per le innumerevoli e articolate operazioni antibracconaggio, di tutela dell’ambiente e degli animali, portate avanti su tutto il territorio provinciale di Cosenza con spirito di abnegazione non comune, elevata professionalità e sprezzo del pericolo […] durante tutto l’anno 2016. Chiaro esempio di personalità dotata di notevole capacità operativa all’interno del panorama dei Corpi di Polizia Provinciale in Italia».

Per la Lipu, hanno ricevuto l’Encomio il coordinatore del Servizio nazionale vigilanza ambientale Domenico Laratta e l’agente Francesco Curia, «per aver partecipato attivamente e con spiccata preparazione operativa a due distinte e brillanti operazioni antibracconaggio […] all’interno del Parco nazionale della Sila».

Durante la cerimonia sono stati altresì consegnati da Fulvio Mamone Capria, tre attestati di apprezzamento: al presidente Graziano Di Natale; ad Antonella Gentile, dirigente del Corpo di Polizia provinciale di Cosenza e, infine, a Maria Antonietta Pignataro, sostituto commissario del Corpo di Polizia provinciale di Cosenza.

DICHIARAZIONI Il presidente Graziano di Natale si è detto orgoglioso e onorato del lavoro svolto dalla Polizia provinciale: «In un territorio martoriato come il nostro – ha aggiunto Di Natale – è di fondamentale importanza promuovere l’immagine di questi professionisti per amplificare il loro prezioso lavoro che va salvaguardato, incentivato e promosso».

Sulla giornata si è invece espresso il presidente nazionale Lipu, Mamome Capria: «La cerimonia odierna – ha dichiarato - è anche un modo per parlare di ambiente e Polizia provinciale, cosa non facile nell’attuale momento storico». Un impegno quotidiano che, come sottolineato dal sostituto commissario Pignataro, si caratterizza per la passione nel portare avanti le attività a tutela dell’ambiente e contro il bracconaggio.

