Un'ondata di gelo è attesa sulla Calabria nei prossimi giorni. Secondo i meteorologi di Meteo inCalabria la nostra regione dovrebbe, infatti, assistere al primo vero impulso freddo di stagione che, in ogni caso, risulterà secco su buona parte del territorio.



«La Calabria, attualmente, si trova ai margini di un vasto anticiclone, che sta interessando l’Europa centro-occidentale; nei prossimi giorni, l’arrivo di correnti più fredde provenienti dall’area balcanica in discesa lungo il bordo orientale dell’alta pressione, causerà un brusco calo della colonnina di mercurio, che inizierà ad avvertirsi maggiormente dalla seconda parte della giornata di sabato e raggiungerà il suo apice nella giornata di domenica».



Il deciso calo delle temperature favorirà deboli nevicate anche a bassa quota, in particolare sui versanti esposti.

«Già nelle prime ore di domani - precisano i meteorologi - le correnti fredde faranno ingresso sull’Adriatico ed entro sera raggiungeranno tutta la nostra regione. Le temperature entro domenica raggiungeranno valori anche di 8/10°C sotto le medie del periodo. La sensazione di freddo, inoltre, sarà acutizzata dai venti di tramontana e grecale che, localmente, spireranno anche con intensità moderata o forte».

Il meteo nel dettaglio

Per la giornata di oggi il cielo risulterà generalmente sereno o poco nuvoloso, ad esclusione della Calabria meridionale dove insisteranno addensamenti con possibili fenomeni. Temperature in calo.



La giornata di sabato 28 dicembre sarà caratterizzata da irregolare nuvolosità sui versanti ionici cosentini e crotonesi. Previste deboli nevicate con quota neve in calo in serata fino a 200-300 mt. ; sui versanti tirrenici cielo poco nuvoloso ad esclusione dell’area dello stretto dove si verificheranno addensamenti con possibili fenomeni nevosi sopra i 500 mt. Temperature in deciso calo.